ليه منصور البلوي؟

أتحدى أي إعلامي وقف مع أو ضد منصور البلوي مثلما فعلت أنا ليس فقط في حدود الليلة التي غادر فيها ناديه بل حتى يومنا هذا؟ والأسباب أن طبيعتي هكذا فلكل موقف مقام ومقال، ولست من هواة تصنيف الناس على طريقة "يا أبيض يا أسود"، فالإنسان كائن متغير تحكمه الظروف وتحده الأوضاع والأحوال ولست أيضا من هواة خلط المواقف الشخصية في مسألة النقد الهادف البناء أو الرؤية الإعلامية لمستجدات الساحة أو القراء الوصفية لمشاهد المواقف، فالإعلامي الرجل يختلف كثيرا عن الرجل الإعلامي رغم تشابه الوصف.

ومن هنا تكون نقطة الالتقاء بكم فلكل موقف وقفته كانت له أسبابه ودوافعه ودواعيه لكنني أتفق معكم جميعا بأن هذا الرجل الشمالي قد قدم لناديه ما لم يقدمه أحد على الأقل في الألفية الثالثة، وفي العقد الأول منها على مختلف الأصعدة وقد اعتبره البعض بأنه سبق عصره ومنح الكرة السعودية الطريقة المثلى للانفتاح على الاحتراف حتى بلغت مشاركة نجوم ناديه عام 2006 ما يفوق 60% من تشكيلة المنتخب الأساسية التي لعبت في ألمانيا ناهيك عن دكة البدلاء.

وحين نطالع المشهد الاتحادي المعقد فيما بين النادي وحاجته نكتشف بأن المسألة ليست لها علاقة بمصلحة النادي بقدر ما هي ثقافات شكلها الواقع الديموغرافي لمدرج عانق أبناء جيله مجد أكبر القارات وشهد مونديال الأندية ولعب أمام ريال مدريد في بطولة السلام وتعادل معه على أرضه وبين جماهيره فكبر هذا المدرج إلى أن أصبح لا حدود له.

حينها تحول "منصور البلوي" إلى مادة مجتمعية تحتل صدارة الاهتمام بعد أن سانده في تلك المرحلة أحد أهم الألغاز في كرة القدم والمتمثل في رجل يرفض ذكر اسمه حتى وصفه الإعلام بالعضو الداعم، وهو ما عرفناه لاحقا باسم "عبد المحسن آل الشيخ" وكبرت ناقلة المجد الاتحادية لتصبح الرقم واحد في قائمة المهمين وفي شباك تذاكر المحبين.

الآن يعود اسم "منصور البلوي" إلى المشهد الرياضي من جديد بعد تجربة ناضجة سبقت عصرها كما يقال وسط حراك استثماري ضخم تشكل في رؤية الهيئة العامة للرياضة وفق تطلعات المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي منح الخصخصة شهقة الحياة ومهد الولادة عن طريق رغبة هذا "البعبع" للمشاركة في الانتخابات الاتحادية كمرشح لمنصب الرئيس في مغامرة وتحد جديد نحو بناء الاتحاد على أرضية صلبة تعيد لعلامته التجارية القيمة السوقية التي يستحقها.

إن عودة هذا الرجل "المطنوخ" وفق الضوابط الجديدة والانتخابات المختلفة مسألة وقت في حال إقرار الانتخابات بالشكل والطريقة التي أعلن عنها سابقا رئيس الهيئة العامة للرياضة أو التي سيعلن عنها مجددا الأحد القادم وما الاختلافات التي تشهدها الساحة الاتحادية وتحديدا عبر "تويتر" لا تعدو عن خلاف "معرفات" مجهولة اختارت الأسماء المستعارة للتشويش على المشهد ليس إلا.

عودة للسؤال المعني بعنوان المقالة "ليه منصور البلوي؟" منصور وحده يستطيع أن يعيد للساحة الرياضية توازناتها المفقودة على مستوى الأندية حيث يعتبر من الأسماء التي أثرت الساحة الرياضية ماديا ومعنويا وشكل حضوره أهمية حتى على مستوى قيمة ومكانة الأندية السعودية ومنافساته الخارجية، لذلك نرى هذا الضجيج يحيط بالمكان والزمان لأن في عودة القمر ما يغنيك عن زحل.



*خاص بالعربية.نت - رياضة