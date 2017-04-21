التحكيم بالفيديو .. قرار ملجم

التقنية حلت أصعب المشاكل في الحياة اليومية الشخصية والرسمية وحققت العدل في الكثير من القضايا، وهي الحل النهائي لإلجام المتطاولين على حكام كرة القدم، مع يقيني أن البعض لن يقتنعوا وسيواصلون مهاجمة الحكام وإطلاق التهم يميناً وشمالاً، وخصوصاً في الملاعب السعودية التي ستشهد الموسم المقبل تطبيق أهم قرار ضمن مساعي الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة عادل عزت لتطوير بيئة العمل والحد من السلبيات.

وفي هذا الصدد، أعلن عادل عزت رفقة مدير دائرة التحكيم الإنجليزي مارك كلاتينبرغ عن تطبيق تقنية «الفيديو المساعد للحكم» الموسم المقبل، بما يعزز مبادئ العدل والنزاهة للكرة السعودية لدى فيفا الذي بدأ تجربة التقنية في مونديال اليابان للأندية، ومعتمدة حالياً في الدوريين الأمريكي والأسترالي، وطبقت في بعض المباريات الأوروبية.

والأكيد أن المتأزمين ومغالطي الحقائق سيبتدعون أسلوباً جديداً على غرار التشكيك في من يستقبلون الحكام الأجانب، لكن الذي يهمنا في هذا المقام العوامل الإيجابية الكبيرة، وفي مقدمتها تخفيف الضغوط على الحكم الوطني الذي لن يسلم من التشكيك في أخطاء ليست مدرجة في عمل «الفيديو المساعد»، بل ربما يكون المتعهد بالفيديو عرضة لرمي التهم.

ولكن الأهم أن هذا العمل سيعزز من تركيز الحكام وتفادي الأخطاء والحرص على الاحترافية ضمن مشروع الاتحاد الجديد باحتراف ما لا يقل عن ثلاثة حكام كبداية، وسيوسع مساحة الإيجابية كرؤية وحرص على نزاهة التحكيم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية