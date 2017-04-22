الصدمة الشرقاوية

تكاد تكون هذه هي المرة الأولى التي تتصاعد فيها لغة الرفض من جانب إدارة الشارقة تجاه اتحاد الكرة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي اعترضت مسيرة الفريق هذا الموسم، إلا أن الخروج من الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رئيس الدولة أمام الوحدة، حرك المياه الراكدة في البيت الشرقاوي، الذي يرى أن هناك من تسبب في إقصائه من المسابقة، محملاً حكم المباراة المسؤولية نتيجة احتسابه ضربة جزاء مشكوك في أمرها في الدقيقة 90، الأمر الذي دفع بالإدارة الشرقاوية إلى أن تتخلى عن هدوئها المعتاد، وأن تصرخ بأعلى صوت منددة ورافضة للنهج الذي يتبعه اتحاد الكرة تجاه بعض الأندية.

صدمة الخروج من الكأس كانت قاسية على الشرقاوية الذين كانوا يمنون النفس بالوصول لنهائي البطولة المحببة لديهم، وكانت سبباً في تخلي الإدارة الشرقاوية عن هدوئها المعتاد، والانتقادات العنيفة التي وجهها عبدالله العجلة نائب رئيس نادي الشارقة لاتحاد الكرة، هي انعكاس للحالة النفسية والمعنوية المنهارة للشرقاوية بعد فقدانهم فرصة بلوغ النهائي، ولو قدر للإدارة الشرقاوية التراجع عن تصريحاتها بعد أن هدأت النفوس لفعلت، لأن ما حدث من ردود أفعال كان مبالغاً فيها.

كلمة أخيرة

اللغة الشرقاوية الغاضبة انعكاس لحجم الضغوط التي صاحبت الفريق في موسم آخر للنسيان.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية