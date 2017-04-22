@ إما أن تنتقد ودومًا دون توقف فلا تترك سطرًا دون التدقيق في كل ما فيه حرفًا حرفًا فتتأفف وتمتعض وتتذمر وتشجب وتستنكر ويدوم هذا الحال بك من أول وهلةٍ لآخر لحظة..

@ وإما أن تشيد وتمتدح وتثني وتطبل وباستمرار غير منقطع رافعًا لافتات (تحبوا مين).. (حبيب الملايين) وحتى آخر أنفاسك..

@ هكذا يريدك البعض..!!!

@ متطرفا..

@ إما محب موالٍ مناصر.. أو كاره مناهض معادي..!!!

@ أن تكون (بين البين): لا..!

@ حقّاني: لا..!

@ تقول للصح: صح.. وللخطأ: خطأ.. فمشكوك في أمرك..!!!

@ ما لكم كيف تحكمون..؟

@ إدارة باعشن كغيرها من الإدارات.. فيها ما فيها من الإيجابيات التي يُشار لها بالبنان.. ولديها من السلبيات ما لا يمكن تهميشها..!

@ ذهابك نحو الإيجاب أو السلب (فقط) معناه أنك ترى بعين واحدة لا غير..

@ للميزان كفتان.. إن محوت إحداهما فقد عدله..!

@ الإنصاف أن تبتسم في وجه الصواب و... تستوقف الخطأ..

@ هناك من يريدها على طريقة: (يا هيك.. يا هيك)..!

@ معانا أو علينا..؟؟؟

@ مغفل من يكترث..

@ خط النقد ذو اتجاهين.. إن ذهب في اتجاه واحد لن يصل للمصداقية أبدًا..

@ هناك من يريده نسخًا ولصقًا بإعراض مستمر أو أحضان غير منقطعة..!

@ ولا عجب.. فالسوق يحكم.. والبضاعة أكثرها من هذا الرخيص..!!!

نهاية:

ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيّء لنا من أمرنا رشدًا

*نقلاً عن النادي السعودية