لاعب من ذهب

عاد الهلال بطلا للدوري بعد غياب 5 مواسم، ومن البديهي أن هناك أسبابا للعودة، مثلما هناك أسباب للغياب داخل الملعب وخارجه. وقد تزامنت تلك العودة مع عودة النجم أسامة هوساوي للفريق!! ورغم يقيني بأن كرة القدم لعبة جماعية فيها كل فرد مكمل للآخر، إلا أنه بالنظر إلى مسيرة اللاعب فإننا سنجدها مليئة بالإنجازات والتميز، بدءا من الوحدة، إذ كاد أن يحقق إنجازا بالوصول للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين 2007، في موسم منفرد لولا خطأ مدافع (سليمان اميدو)، مرورا بالأهلي الذي حقق الدوري الموسم الماضي في حضرة الجنرال أسامة بعد غياب دام طويلا.

واليوم أسامة بطل الدوري مع الهلال.

ما ينتظره نجمنا في الغد تحقيق آسيا واللعب في كأس العالم، وسنرى هل يكمل عقده الذهبي بهاتين الجوهرتين اللتين لا تقللان منه إذا لم يحققهما.

أخيرا.. كل لاعب يأتي عليه يوم يترك فيه الملاعب ويعتزل، وتبقى أرقامه التي حققها، فهنيئا لك يا صديقي ما حققت.

*نقلاً عن عكاظ السعودية