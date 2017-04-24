ليس شيئا غريبا أن يعود الهلال (الكبير) ويحقق بطولة دوري جميل وإن غاب عن هذه البطولة لسنوات فالكبار وإن غابوا لابد يوما أن يعودوا.

لست عاشقا للهلال ولكنه فريق يجبرك بأدائه الفني الجميل أن تتغنى وتستمتع وتشيد به فهو عندما يلعب ويبدع أشبه بمعزوفة جميلة ورائعة.

ما يميزالهلال انه لم يغب عن البطولات ومن النادر ان يختم موسمه بدون بطولة وهذه شخصية لا يملكها سواه ولهذا هو ناد صعب مقارنته بالآخرين ويظل واحدا من اهم واعظم الأندية واكثرها بطولات شئنا أم أبينا.

الهلال هذا الموسم مختلف جدا عن كل المواسم الأخيرة وذكرنا بشيء من الهلال الذي عهدناه منذ سنوات طويلة، فريق ثقيل (فنيا) بالملعب ويملك شخصية البطل.

قد يكون الهلال هو أكثر ناد يفرح الآخرين بشكل كبير عندما ينتصرون عليه فالفوز عليه أشبه للبعض بالبطولة والتعادل معه فوز لهم والخسارة أمامه واقع يتكرر.

يحسب لإدارة الهلال بقيادة الأمير (نواف بن سعد) التعاقد مع المدرب الكبير دياز وتقديم كل شيء له حتى ينجح وساعده في ذلك العمل الكبير الذي قام به (فهد المفرج) احد اهم صناع هذا الإنجاز.

ركز دياز على العمل الجماعي ونجح في أمور كثيرة اهمها (العدل والمساواة) بين اللاعبين فالأساسي والاحتياط ومن هم خارج التشكيل كلهم سواسية والنجم لديه من يقدم كل شيء بالملعب.

تدريب الأندية الكبيرة والتعامل مع النجوم ليس بالأمر السهل ودياز أبدع في هذا الجانب والدليل تألق (الشلهوب وياسر) عندما يشاركون كبدلاء وعدم تأثر (الخيبري) عندما يشارك كبديل وهو لاعب دولي.

أيضا ما يحسب لدياز وجهازه المساعد ثقته في امكانات لاعبيه المحليين والأجانب رغم بعض الانتقادات وتطوير أدائهم والتعامل الجيد مع المباريات وقراءة الخصوم ووضع تكتيك ولاعبين لكل مباراة.

أخيرا...

بالأرقام الزعيم الهلالي بالدوري أقوى دفاع وأقوى هجوم وأكثر الفرق فوزا.. ومن ثم يخرج عليك من يقولون الهلال محظوظ والدوري ضعيف،، إن كان ضعيفا لماذا أنديتكم لم تحقق اللقب؟!!.

*نقلاً عن اليوم السعودية