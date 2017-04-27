بوكتينيو.. تشافي يكرهني !!

يبقى عالم كرة القدم مليئا بالمشاحنات والمفاجآت وكل مبررات الضغط والهوس الاعلامي المطارد، بكل صغيرة وكبيرة كجزء من عالمية الإعلام والهوس الكروي المنتشي فخرا بكل بقاع المعمورة كأكبر ظاهرة بشرية تلقى هذا الاهتمام على مر زمن الانسان منذ الخليقة، ولا يوجد اي دليل على الانكماش والانكسار والتقهقر لهذا الكم الهائل من الجنون والتفاعل والتنافس المشروع، بل محببًا بكل انواع المتعة والتنفيس.

ففي حالة تعد من النوادر المتابعة بشكل مستمر، فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ملفا تأديبيا، ضد الأسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لسندرلاند، بسبب ما قاله لمراسلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب إحدى المباريات. وحدثت الواقعة عندما سألت فيكي سباركس، مراسلة (بي بي سي)، مويس، حول إذا ما كان حضور رئيس النادي، إليس شورت، لمباراة بيرنلي في 18 مارس/‏آذار الماضي بالبريميرليج (0-0)، قد شكل نوعا من الضغط. وحينها أبدى مويس (54 عاما)، امتعاضه من سؤالها، قائلا: «إطلاقا، لكن عليك الاحتراس في المرة القادمة فقد تتلقين صفعة مني، رغم كونك امرأة». وبرغم تقديم مويس، اعتذاره وإعرابه عن «بالغ أسفه» لتصرفه، قرر الاتحاد الإنجليزي للعبة فتح ملف تأديبي ضده بسبب «تعليقاته غير الملائمة والتهديدية التي تقلل من قيمة اللعبة ومن لوائح الاتحاد».

في واحدة من المفارقات الكروية المحببة حصل رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، على قميص موقع من فريق شابيكوينسي البرازيلي، الذي تصادف وجوده في نفس الفندق الذي يقيم فيه راخوي في مونتيفيديو، خلال زيارته الرسمية إلى أوروجواي. في نفس الفندق الذي انتقل إليه راخوي، تصادف وجود أعضاء فريق شابيكوينسي الذي تعرض لماسأة في 28 نوفمبر/‏تشرين ثان الماضي، حينما تحطمت الطائرة التي كانت تقل لاعبيه، ما أسفر عن مصرع 71 شخصا من أصل 77 راكبا كانوا على متن الطائرة، قرب مطار ميديين بكولومبيا. واجتمع راخوي مع لاعبي وأفراد الجهاز الفني بالفريق البرازيلي، وحصل على قميص موقع من الفريق مكتوب عليه «Vamos Chape» (هيا يا شابي). وتحدث راخوي عن اجتماعه بالفريق عبر حسابه بموقع (تويتر)، ونشر صورة له مع لاعبي وأفراد الجهاز الفني لشابيكوينسي. في واحدة من اجمل ذكريات واحاسيس كرة القدم.

بلا انذار وبصورة تكاد تكون مذهلة لتباعد الشخصيتين، شن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، هجوما حادا على تشافي هرنانديز، لاعب برشلونة السابق، ونجم السد القطري الحالي، بسبب تصريحاته الأخيرة حول رغبة بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في التعاقد مع ديلي ألي، لاعب السبيرز.

وأشار تشافي إلى اهتمام جوارديولا الشديد بألي، حيث أنه يريده حتى لو بكسر الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم، بول بوجبا، الذي انضم لمانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو. وقال بوكيتينو، خلال تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس»: «تشافي يكرهني لأنه لاعب ومشجع لبرشلونة، أعرفه جيدا ولعبت ضده كثيرا، وكذلك كمدرب، وقد كان يحاول خداع الحكام والغش». وأضاف: «قابلت هنري وتذكرنا مباراة إسبانيول ضد برشلونة 2009، وكنت أنا المدرب، وخلالها قام تشافي بخداع الحكم لنيل ركلة جزاء غير صحيحة، ليسجل منها زلاتان إبراهيموفيتش، وفاز برشلونة حينها (1-0)، دائما أتذكر تشافي بهذا الأمر». واختتم المدرب الأرجنتيني حديثه بقوله: «في الفيديو كان الأمر مضحكا، لأنه لم يلمسه أحد، لكن في الإعلام قال تشافي (لا، أؤكد أنها ركلة جزاء)، وينتقل الأمر من كذبة لكذبة أخرى».

*نقلاً عن الأيام البحرينية