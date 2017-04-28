الشخصية الآسيوية

نجاح أنديتنا في نشر أجواء السعادة والفرح في شارعنا الكروي في جولة استثنائية بدوري أبطال آسيا، تأكيد على الشخصية التي باتت تميز أنديتنا على صعيد البطولة القارية الأهم.

هناك مؤشرات تؤكد أن أنديتنا قادرة على مواصلة هيمنتها وتفوقها على صعيد البطولة الأهم في القارة تتمثل في نجاح العين في انتزاع بطاقة العبور المباشر لدور الـ 16 كأول المتأهلين، إثر تخطيه ذوب آهن الإيراني على ملعبه وأمام جماهيره بثلاثية نظيفة، وتجدد حظوظ الوحدة في التأهل بعد فوزه العريض على الريان القطري بخماسية، وحفاظ الأهلي على صدارة مجموعته بعد تعادله أمام الاستقلال على استاد آزادي بطهران، وبات بحاجة لنقطة وحيدة أمام لوكوموتيف الأوزبكي في جولة الختام لضمان التأهل رفقة الزعيم للدور الثاني.

الحديث عن تفوق الأندية الإماراتية آسيوياً يقودنا للتوقف عند متصدر دورينا فريق الجزيرة، والذي أصبح على بعد خطوة من التتويج بلقب دوري الخليج العربي، والذي واصل عزفه المنفرد في البطولة القارية برصيد نقطة وحيدة وبسجل خال من الفوز، مسجلاً أرقاماً تكاد أن تكون الأسوأ في تاريخ مشاركات الأندية الإماراتية في البطولة القارية، إلا أن ذلك لن يمنع الجزيرة من الحضور كأول المتأهلين في مونديال الأندية 2017.

كلمة أخيرة

تأهل العين لدور الـ 16 واقتراب الأهلي من الدور الثاني وتجدد أمل الوحدة، تعزز من موقف ومكانة الأندية الإماراتية في البطولة القارية.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية