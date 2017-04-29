طاهر والبدرى والبطولة العربية

أسئلة كثيرة تدور حاليا لدى جماهير الأهلى العريقة حول أسباب اعتذار الفريق الكروى عن عدم المشاركة فى بطولة الأندية العربية التى تنظمها مصر فى شهر يوليو المقبل بعد أن قرر حسام البدرى المدير الفنى للأهلى ذلك واجتمع مع محمود طاهر رئيس النادى لإقناعه بوجهة نظره وأعتقد بأن البدرى استعجل فى اتخاذ هذا القرار الصعب بسبب ضيق الوقت ومشاركته فى دورى أبطال إفريقيا وهل يعقل أن يخرج البدرى فى حوار تليفزيونى ليعلن ذلك رسميا قبل أن يجتمع مع رئيس النادي.

وأعتقد أن ما ساقها من مبررات غير مقنعة على الاطلاق فهل هو ضامن أن يصل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا ويفوز باللقب الإفريقى أعتقد أن ذلك صعب فمن الممكن أن يجتهد ويلعب ولكن لا يوفق فى ظل أن دور الـ 16 (المجموعات) للبطولة سينطلق فى شهر مايو المقبل بعدما أوقعت القرعة الأهلى فى المجموعة الرابعة مع فرق الوداد المغربى والقطن الكاميرونى وزاماكو الزامبى وهى نفس طموحات الفرق المنافسة للتأهل إلى دور الثمانية بعدما قسمت القرعة الفرق الـ 16 إلى 4 مجموعات يصعد الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

كما ان مشوار الزمالك فى نفس البطولة صعب للغاية بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية مع فرق اتحاد العاصمة الجزائرى وأهلى طرابلس الليبى وكايس يونايتد بطل زيمبابوى فى حين هناك صدام عنيف فى المجموعتين المتبقيتين اللتين تضمان على سبيل المثال صن داونز بطل جنوب إفريقيا وحامل لقب نسخة 2016 بالإضافة إلى النجم والترجى التونسيين فالبطولة صعبة للغاية ولكن من الممكن أن يشارك الأهلى بالبطولة العربية بـ «الصف الثاني».

كما أن مشوار سموحة فى بطولة الكونفيدرالية صعب للغاية أمام فرق ريكيريا تيفو الأنجولى والهلال الأبيض السودانى وزيسكو الزامبى وأتمنى أن يكون لقب البطولتين من نصيب مصر.

*نقلا عن الأهرام المصرية