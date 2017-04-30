كواليس القرعة الأفريقية

في جو مفعم بالألفة والصداقة والمحبة أستقبلت القاهرة تنظيم قرعة مسابقتي دوري الابطال والكونفدرالية في مقر الاتحاد الافريقي الرسمي بمدينة 6 أكتوبر.. وأجريت القرعة في جو من السعادة والسرور سواء قبل النتيجة أو بعدها وأعرب مندوبو الفرق الاثنين والثلاثين الذين حضروا الحدث السنوي الذي استقبلته القاهرة هذا العام كما كان يحدث في الماضي قبل محاولات الكاميروني عيسي حياتو رئيس الاتحاد السابق بالخروج بها عن المألوف واجراؤها خارج المقر الرسمي للاتحاد القاري.. مما اضفي هذا الموسم جوا من الرضي والسعادة والتفاؤل لكل اشقائنا العرب الذين مثلوا عددا أكبر بلغ 15 ناديا مشاركين في المسابقتين ومجموعة من الاصدقاء الأفارقة الذين يعشقون زيارة مصر بعد أن حاول الرئيس السابق أبعادهم عنها بمحاولات وصلت للتهديد بنقل المقر إلي أن أسقطته الجمعية العمومية وأختار مجلسا جديدا برئاسة أحمد أحمد.

هذه المقدمة كان لابد منها بعد انتصار الكرويون الأفارقة ورفضهم الابتعاد عن مصر التي طالما تستقبلهم وترحب بهم ويجدون فيها سعادة تدفعهم لزيارتها.

مثلت القرعة بالنسبة للمصريين كالعادة حدثا هاما ينتظره عشاق اللعبة منذ تأسيس الاتحاد الافريقي بأفكار وخبرة رجال مصر عام 1957 مع السودان وأثيوبيا.

اذا كانت القرعة قد ضمت أربع مجموعات لكل مسابقة وحددت كل واحدة منها 4 فرق فإن الفرق العربية كان لها النصيب الأكبر في كل مجموعة ما بين ثلاثة فرق واثنين حتي بلغ عددهم في بطولة دوري الابطال يمثلها الاهلي والزمالك وتسعة فرق ونفس الحال في مسابقة الكونفدرالية التي يمثلها أبطال الكأس المحلي في كل بلد وبلغ عدهم هم الآخرون 6 فرق عربية مثلها فريق مصري واحد هو سموحة.

وبعد الانتهاء من اجراء القرعة جرت بعض الاحداث وخرجت بعض الاخبار بعيدا عن الحدث الاساسي وهو اجراء القرعة وعرضهم الجميع وعرف كل فريق مشارك في مسابقته ومكانة وباقي منافسية كل مجموعة.

وكي تحدد المواقف والمهام فإن أول ما تتجه اليه لجنة المسابقات هو تحديد مواعيد مابقي من مباريات الدوري والتسعة أسابيع الباقية من الموسم بداية من الأسبوع 27 الذي يبدأ 2 مايو القادم بعد ان تحددت مواعيد الاسبوع 26 باخر مبارياته بلقاء الاهلي مع الانتاج يوم الاحد القادم وذلك بعد اعلان قرعة دوري الابطال الافريقي التي تجري اليوم والتي يشارك فيها الاهلي والزمالك وتحددت رءوس مجموعاته الاربع ومبارياته التي تبدأ أولي جولاته من 2 الي 4 مايو وتنتهي الجولة الثالثة من 2 الي 4 يونيه قبل بدأ معسكر المنتخب استعدادا لمباراة تونس في تصفيات بطولة الامم الافريقية 2019 بالكاميرون.

وخلال هذه الارتباطات يحاول عامر حسين تسكين مباريات الدوري الباقية والتي تحدد جميعها كل المواقف ما بين بطل الدوري او الفرق الهابطة ثم التي ضمنت لها مكانا في المسابقة لذلك فإنه كي تنتهي المسابقة علي خير يأتي الدور الهام لاتحاد الكرة مع لجنة المسابقات وهو الاهتمام الأكبر بمباريات فرق المقدمة الخمسة واخر مبارياتهم الخمس ايضا ان تقام جميعها في توقيت واحد ابتعادا عن أي مشاكل وشكوك والتي أري اصعبها عند الاهلي عندما يواجه خلالها منافسيه في نفس القائمة ويلعب خلالها مع المقاصة وسموحة وانبي والمصري واخيرا الزمالك وهو ما يتطلب كخطوة أولي للمحافظة علي مكانه الحالي اجتياز كل اللقاءات الاولي من التسع الباقية حتي يصل الي المباراة الخامسة ليواجه باقي منافسيه.. وبالقطع فان نفس الموقف مع باقي المنافسين مع اختلاف بسيط هو مواقف الفرق الاخري البعيدة عن حلم البطولة.. من هنا كان الطلب بان تكون اللقاءات الخمسة الاخيرة للاقطاب الخمسة مراقبة بشدة وأولها ان تقام في توقيت واحد.

ثم تأتي النقطة الهامة وهي دور لجنة الحكام المطالبة باختيار افضل أدواتها من القضاة الدوليين خاصة اذا كان أحد طرفيها من اصحاب القمة أو من المهددين بالهبوط لتوفير العدالة للجميع مع طلب هام ان يدير المباريات الخمس الاخيرة لفرق القمة حكام اجانب محايدون جدا حتي نبعد حكامنا عن وجع الدماغ رغم الاعتراف بخبرة وقدرة قضاة ملاعبنا من المصريين.

وأخيرا يأتي دور اصحاب المهام الاولي مجلس ادارة اللعبة ممن يدير المجلس الحالي أو المعين أو لجنة مؤقته وهو مواجهة اي مشاكل بصرامة وشجاعة وتطبيق اللوائح بحيادية تماما وايقاف اي محاولات لفرض قرارات بالغاء المسابقة وهو ما يسعي اليه البعض من اصحاب الصوت العالي وتصدير المشاكل لفرض آراء لن تكون في صالح لعبة زادت عن القرن ومسابقة كبري تخطت النصف قرن.

*نقلاً عن المساء المصرية