وصلنا.. فمن هو البطل؟

وصلنا إلى نهاية الموسم الكروي «٢٠١٧/٢٠١٦» بانتظار الإعلان عن بطل الدوري بعد جولات مرهقة تخللتها أحداث متفرقة أبرزها النقاط الثلاث الدائرة بين الكويت والعربي والتي آلت إلى الأخير بقرار من الهيئة العامة للرياضة.

وتتقدم فرق الكويت والقادسية والعربي الترشيحات للفوز باللقب في الجولات الست المتبقية التي ستشهد مواجهة مثيرة بين القادسية والكويت، إذ إن نتيجتها ستحدد بشكل كبير الأقرب للبطولة، والحقيقة أن الفريقين قدما في الموسم الحالي بنجومهما المميزين ما يشفع لهما للظفر بالبطولة، كما أن التنافس سيكون أيضا في مراكز الوسط للبقاء في دوري الكبار الموسم المقبل.

من السلبيات التي صاحبت الموسم الحالي ختام الموسم بمسابقة الدوري خلافا لما كان متبعا في المواسم السابقة، حيث يختتم الموسم بمسابقة الكأس، كما شهدت الجولات الماضية ازدحاما في عدد المباريات ما شكل إرهاقا للاعبين، حيث كان يمكن وضع جدول مريح حتى شهر رمضان، ونتمنى أن ينظر المسؤولون في لجنة المسابقات إلى هذه الملاحظات ويمكن تعديل موعد مباريات الجولات المقبلة بما يتناسب مع الفرق المتنافسة على اللقب وعلى الصعود والهبوط لدوري الدرجتين الممتازة والأولى.

*نقلاً عن الأنباء الكويتية