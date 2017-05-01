الامتاع اسمه الريال

بصراحة لا شيء يسعدني ويمتعني في عالم كرة القدم سوي الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد أوروبياً والدوري الإسباني. أما الدوري المصري فلا طعم ولا مذاق له لأنه مثل من يأكل المارونج لاسيه أو الجمبري الجامبو وفجأة يأكل فول وطعمية أو بصارة فلاعب واحد اسمه رونالدو ثمنه بفرق الأهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمصري والباقي فكة يعني فرق السماوالأرض.

لبيت دعوة كريمة من اللواء الصديق حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية لحضور حفل افتتاح البطولة الأفريقية الـ 13 وبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك حرم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الوفية لعهد الكبير الراحل الشيخ زايد آل نهيان رحمة الله عليه وبصراحة نجح الحفل الأسطوري بحضور الأسطورة الفنان الشاب محمد رمضان الذي كان بمثابة فاكهة الحفل مع فرقة رضا للفنون الشعبية التي ذكرتنا بتابلوهاتها الجميلة في ستينيات القرن العشرين وكذلك النجمة الشابة الصاعدة يورا محمد التي كانت بمثابة تفاحة الحفل الذي حضرته الدكتورة أمل القويسني رئيس المجلس الوطني لاتحاد الإمارات العربية والسفراء العرب بالقاهرة وياسر النعيمي المستشار الإعلامي للمجلس الوطني لاتحاد الإمارات.

والتف كل من في الحفل حول الأسطورة يلتقطون الصور التذكارية بصراحة كان حفلاً رائعاً وفرصة للتألق للأسطورة ويورا القادمة في دراما رمضان وما بعده مع النجم حسين فهمي وأتوقع لهما نجاحاً منقطع النظير خلال السنوات القادمة فهي نموذج مبشر بالنجومية وربنا يدينا طولة العمر فمثلما اكتشفت من 30 سنة الهضبة النجم عمرو دياب وغيره من النجوم أمثال الدكتور أشرف زكي وغيره.

بعيداً عن الجبلاية وما حدث فيها من استقالة الأخوين الهواري سحر وحازم بعدما ألم بها من ابتلاء من الله وبعيداً عن المستشار مرتضي منصور أقول للاعبي الزمالك هل أنتم راضون عن أنفسكم أمام طنطا وهل تستحقون أن تكونوا نجوماً.. وهل أنتم تبحثون عن النجومية التي لا تستحقونها.. انظروا للاعبي الأهلي واتعلموا فبأنصاف النجوم واللاعبون يحققون الفوز تلو الآخر ويسعدون جماهيرهم بصراحة أنتم لا تستحقون جنيهاً واحداً.

الأندية الشعبية موعدنا مع السكة الحديد.

*نقلاً عن المساء المصرية