تتويج الهلال وطموح النصر!!

يتوج الهلال بطلا لـ"دوري جميل" السعودي الخميس المقبل في الجولة الأخيرة أمام النصر، قد لا يكون هلال 2017 هو الأفضل في السنوات العشر الأخيرة، إن على صعيد التدريب أو فاعلية العنصر الأجنبي أو المواهب الوطنية المتواجدة اليوم، لكنه أكثر فرق الدوري استحقاقا للقب غاب عن الاحتفال به منذ سنوات هذا مصدر الفرحة المختلفة التي يعيشها الهلاليون، حين يردد المتابعون أن المنافسة كانت ضعيفة في ظل انحدار مستوى أغلب الفرق الكبيرة فهذا لا يقلل من الهلال ولا من بطولته التي استحق الفوز بها عن جدارة، ومع تتويج بطل دوري جميل يستغل الهلاليون المناسبة لتكريم فريق درجة الشباب الفائز بالدوري، والفريق الأولمبي الفائز بدوري الأمير فيصل بن فهد وهي مناسبة تاريخية تؤكد على تفوق كرة القدم في النادي "الأزرق" في هذه المرحلة، والمستقبل المشرق الذي ينتظره بتألق فرقه السنية.

غاب الهلال عن لقبه المحبب بطولة الدوري لكنه لم يغب عن المنافسة أبدا، وجاءت عودته للاحتفال به تتويجا لجهد إدارته الرائعة المستقرة برئاسة الأمير نواف بن سعد، شاهدت لقطة جميلة لرئيس الهلال محتفلا مع لاعبي فريقه الأولمبي وابتسامة نصر عنوانها "كرة القدم السعودية تتحدث بالأزرق"، الاهتمام الكبير واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، والتواصل مع أعضاء الشرف الداعمين، واختيار الأجهزة الفنية المناسبة، ومنحها الصلاحيات الكاملة، وتوفير مستحقات اللاعبين أمور مهمة ساعدت على تجاوز الأخطاء التي حدثت هذا الموسم، تحقيق بطولة دوري جميل متناغما مع خطوات ممتازة في دوري أبطال آسيا مع توقعات بإضافات إيجابية وتدعيم للنواحي الفنية خصوصا على صعيد العنصر الأجنبي من شأنه أن يصنع حضورا مختلفا الموسم المقبل في كل الاستحقاقات التي تنتظر الهلال.

ألف مبروك لجماهير الهلال وإدارته المميزة وأعضاء شرفه الداعمين، وجهازه الفني والإداري وللاعبين، ونأمل أن نشاهد الخميس مباراة جميلة مع النصر الذي يلاقي غريمه التقليدي وسط منافسة على الوصافة مع الأهلي والاتحاد "الثلاثي يملك 52 نقطة" مع تفوق نصراوي في المباريات المباشرة.

*نقلاً عن الرياض السعودية