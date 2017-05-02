عايض وكات ومبخوت

انتهى الصراع على لقب دوري الخليج العربي للموسم الجاري، لكن الحديث عن البطل فخر أبوظبي لم ينته بعد، فهذا الفريق استخدم سياستين مختلفتين، الأولى داخلية تحفز اللاعبين على تحقيق الهدف وخطف الدرع من خلال العمل المتواصل وزج الشباب إلى جانب أصحاب الخبرة، والخارجية ركزت عل إبعاد الفريق عن الضغط الإعلامي السلبي الذي ربما له القدرة على تخريب السياسة الداخلية للفريق والتأثير في الطاقة الذهنية للاعبين.

لعبت إدارة النادي دوراً كبيراً في إبعاد اللاعبين عن المؤثرات الخارجية، وحافظت على توازنهم طوال فترة المسابقة، وظهر هذا واضحاً في تصريحات عايض مبخوت المدير التنفيذي للنادي الذي كان متوازناً وهادئاً، لأنه يدرك قوة الكلمة وتأثيرها في البناء والتدمير، خصوصاً المستخدمة في وسائل الإعلام.

المدرب الهولندي تين كات كان واقعياً في تشخيص نقاط الضعف وفي المعالجة، معتمداً على توزيع الجهد بين اللاعبين، كما كان جريئاً جداً في تطعيم الفريق بالعناصر الشابة التي أثبتت جدارتها وبرهنت على أنها القوة الضاربة لفخر أبوظبي وستمده أيضاً بالطاقة لفترات مقبلة.

علي مبخوت أضاف جمالية لإنجاز الموسم بعد أن سجل 31 هدفاً إلى الآن، وتصدر قائمة الهدافين ليزيح المهاجم الأجنبي عن لقب الهداف، وهذا لم يتحقق إلا بوجود فكر يؤمن بالتعاون وبروح الفريق الواحد.

موسم استثنائي لأسرة الجزيرة مكلل بالعطاء والنجاح والفخر.

*نقلاُ عن الرؤية الإماراتية