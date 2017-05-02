من البدرى إلى حازم إمام

اعتراضات حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى المستمرة على الحكام أمر غير مقبول خاصة أنها تأتى فى أوقات تضر الفريق أكثر مما تفيده وآخرها اعتراضه غير اللائق على الحكم محمود عاشور منذ بداية مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بصورة مستفزة وكأنه يعطى درسا للحكم فى الأخلاق قبل قانون كرة القدم علما بان عاشور أدار المباراة باقتدار وكان قرار طرد البدرى منطقيا.

ولا أجد مبررا لثورة البدرى المستفزة فى كل مباريات الأهلى ففريقه يتربع على قمة الدورى بلا منافس وفريقه الأفضل فنيا وبدنيا والمنافسة انتهت اكلينيكيا ولم يعد لها وجود إلا بكلام معسول لاستكمال الدورى وإعادة الحياة التنافسية بين الأندية .

البدرى مدرب كبير وما حدث منه تجاه الحكم ينال من تاريخه خاصة أنه أصبح قدوة للبراعم، والناشئون يتعلمون منه كيف تكون إدارة المباريات، واستفزاز الحكم والدخول معه فى مهاترات الخاسر الوحيد فيها هو النادى الأهلى، وعلى البدرى أن يراجع نفسه جيدا لان ثورته لا مبرر لها على الإطلاق من جميع الوجوه وإلا ماذا سيفعل لو تولى مسئولية أى ناد غير النادى الأهلى لأن فى هذه الحالة لن يصبر عليه حكم لان الجميع يعلم إن الحكم قبل إن يتخذ قرارا ضد الأهلى أو الزمالك يراجع نفسه مرة واثنتين مع الأهلى والزمالك فقط يا حسام يا بدرى أتمنى أن تكون الرسالة وصلت لأنك احد المدربين الواعدين فى الكرة المصرية .

> سكوت حازم إمام ضد التجاوزات التى صدرت فى المؤتمر الصحفى الأخير ضد رمز من رموز الزمالك الكبار واحد أسباب جماهيريته وهو المرحوم حمادة إمام وأسرته غير مبرر على الإطلاق ولا يدخل تحت بند التربية والأخلاق التى يشهد بها الجميع للنجم حازم إمام.

وإهانة الرموز فى الزمالك أصبح شيئا عاديا منذ أن رفع اسم محمد حسن حلمى عن ملعب الكرة وهو رمز كبير ليس للزمالك فقط ولكن للكرة المصرية ولكن تم تغيير الاسم دون إن ينطق احد من نجوم الزمالك ويقول هذا غلط.

*نقلاً عن الأهرام المصرية