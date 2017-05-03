دولي إنجليزي.. ابتعد عن المباريات فأُدخِل مصحة عقلية

تسبب ابتعاد الدولي الإنجليزي آرون لينون لاعب إيفرتون عن المباريات الرسمية مع فريقه بإدخاله إلى مصحة للأمراض العقلية للعلاج من الضغوطات النفسية التي يعاني منها منذ فترة طويلة.

وأبدى رياضيون كثر تعاطفهم مع لينون (30 عاماً) وبات حديث وسائل الإعلام البريطانية عقب كشف متحدث باسم الشرطة المحلية أنها نقلت اللاعب إلى المصحة للحفاظ على سلامته، وأكد نادي إيفرتون أن لاعبه سيعود إلى حياته الطبيعية بعد فترة ليست طويلة.

ونقلت صحيفة "اندبندنت" عن مصادر مقربة من اللاعب الذي شارك في بطولتي كأس العالم 2006 و2010 مع إنجلترا، أنه كان يعاني من ضغوطات كبيرة لتحقيق النجاح والآمال التي كانت تنتظره منذ كان عمره 12 عاماً، وحينها كان يلعب في ليدز يونايتد، ويقال له "لا نستطيع الانتظار حتى تلعب في الفريق الأول"، وبعدها بـ4 أعوام شارك في مباراة رسمية ليصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف المصدر: شعر لينون بأنه لم يعد مرغوباً به وأن عالم كرة القدم لا يرحب به وأنه شعر بالإهانة بعدما أرسله ماوريسيو بوكيتشينو إلى التدرب مع الفريق الرديف قبل أن ينقله إلى إيفرتون بنظام الإعارة، وعقبها قرر بوكيتتشينو التخلص منه نهائياً.

ومع إيفرتون، لم يلعب لينون إلا 17 دقيقة تحت قيادة رونالد كومان، وحتى إدخاله المصحة كان بعيداً عن المباريات لفترة بلغت 3 أشهر.