اليوم مباراة التتويج ببطولة الدوري وأتمنى من الهلال والنصر ، تقديم مباراة كبيرة ، مباراة قمة ، جميلة من حيث المستوى الفني ، الروح الرياضية ، احتفالية لا ينساها جمهور الهلال بطل دوري 2017 .

تيشرت الأبطال ، فكرة لها عقود من الزمن وأتوقع الهلاليين لم تفتهم هذه الفكرة الخاصة بتيشيرت الأبطال والخاص للجماهير ، ، أنا لا أقصد التيشيرت الخاص الذي يتم طبعه مرة واحدة ليرتديه أفراد الفريق أثناء صعودهم لمنصات التتويج ، ولكني أتكلم عن تلك الفكرة الرائعة التي تجلب مداخيل كبيرة على المستويين ، المالي بالنسبة لأصحاب الفكرة سواء الاتحادات الوطنية والأندية ، والمستوى المعنوي والجمالي ، حيث يرتبط زي المناسبة بالمشجع والعاشق الذي يحصل عليه ليكون ذكرى جميلة له يتذكرها كلما رآه فيما بعد .. ويبتسم !

بالصورة المرفقة مع المقال قميص التسعينات المميز جداً، والذي بالمناسبة حاز على ترتيب كبير جداً عند خبراء لهم اسم في عالم الأزياء ، قميص التتويج بكأس العالم للمنتخب الألماني ، يتم إنتاجه في اتجاه تسويقي خاص بمناسبة التتويج ، ودعماً وتسويقاً للاتحاد الألماني ، ويباع بسعر مخفض وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الألماني .

فكرة قميص الأبطال تطبقها أندية ومنتخبات كبيرة ، منها برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد والمنتخب الفرنسي والألماني والبرازيلي ، البرازيلي بالذات أعاد إنتاج قميص مونديال 1970 ، ولم يبعه فقط ، بل قام بارتدائه المنتخب البرازيلي نفسه أثناء المباريات في كأس القارات 2013 !

الإدارة الهلالية هذا العام عملت تسويقياً بشكل (ممتاز) ! شيء يُحسَدُون عليه فعلاً ، زيادة في عدد الرعاة ، إطلاق موسوعة النادي وطرحها في توقيت ممتاز تزامناً مع التتويج بالبطولة رقم 14 ، وأيضاً في مرحلة حاسمة هي تخصيص الأندية، حيث يكفي المستثمر القادم أن يعرف عن النادي عبر موسوعة أسلوبها الكتابي مبدع ، ومليئة بالمعلومات .

ثم الخطوة الجيدة بعد ذلك أن خاطبت إدارة النادي مزود المستلزمات الرياضية بعمل قميص خاص للتتويج ، يحمل عبارة معينة .

أتمنى قبل المباراة أن يتم عمل منفذ بيع بملعب المباراة لهذا القميص ، أن يتم الإعلان له عبر منصات التواصل الخاصة بالنادي ، والتي بالمناسبة أصبح الهلال يستغل منصاته جيداً في التسويق لمنتجاته مثلما شاهدنا بالإعلان لموسوعته عبر منصة تويتر ذات الـ 6 ملايين متابع.

الأندية الكبيرة والاتحادات اذا تتبعنا الآن متاجرها سنرى قسماً جديداً اسمه ( retro shirts) وتعني إصدارات لزي النادي تعود لعهود سابقة ، ترمز للحظات معينة ومناسبات خاصة ، وقد تكلمنا من قبل عن فكرة إعادة طرح قميص المنتخب نسخة مونديال 94 الجميلة التي تحمس لها عدد غير قليل من عشاق المنتخب .

على الهلال - وعلى غيره - الرجوع لفترات التتويج بالنادي ، وقنص لحظات النجاح هذه وإعادة إحيائها ، توثيقاً من جهة ، وتسويقاً من جهة أخرى!

ثلاث كؤوس !

لا ننسى أن بعد مباراة قمة الهلال والنصر سيتم تتويج الهلال بفئاته بثلاث بطولات ! الفريق الأول بدوري جميل ، وفريق الشباب بالنادي الفائز بالدوري أيضاً ، والفريق الأولمبي الفائز بالكأس ، سنة هلالية ، زرقاء.. بامتياز !

*نقلا عن الرياض السعودية