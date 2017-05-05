ميسي الفيديو.. عقوبة مثيرة وإعفاء مضحك!!

مازال التحكيم الكروي رغم كل الصلاحيات الممنوحة دوليا والتقنيات المتوفرة والثقافة القانونية والانضباطية والاحتراس الشديد لحماية الحكام، الا انهم مازالوا يقعون باخطاء مهلكة احيانا، مؤثرة على سير المباريات والنتائج، مما يؤدي الى هيجان الجمهور واللاعبين وغيرهم الكثيير، بصورة تخرج المجتمع الكروي من فحوى الروح الرياضية التي ينبغي ان تبقى اولا، بلا تاثير مهما كانت النتائج والظروف التحكيمية، لذا فان لجان الانضباط تبقى قوى رادعة فاعلة لحماية اللعبة من اي اشكالية او ازمة تحدث خارج الساحة او داخلها تحت عين الحكام او خارج نطاق الرؤية والنص التحكيمي.

في جملة قرارات تحمل مضامين متعددة وابعاد واتجاهات مختلفة الاسباب، مع انها تبتغي هدفا واحدا يصب بصالح اللعبة وديمومتها، فقد اعلن الاتحاد الاسيوي عن جملة من العقوبات بحق بعض الاندية المنطوية تحت لوائها، فقد عوقب نادي قوانجتشو ايفرجراند الصيني بغرامة مالية وبخوض مباراتين على أرضه بدون جمهور، بعد أن رفع مشجعوه لافتة مسيئة خلال مباراته في دوري أبطال آسيا أمام فريق ايسترن بطل هونج كونج في الشهر الماضي. ورفع المشجعون لافتات تهاجم بريطانيا، خلال لقاء شهد فوز قوانجتشو 6-صفر على بطل هونج كونج. ووجد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوانجتشو، الفائز بدوري الأبطال مرتين، مذنبا بتهمتين. وتتعلق التهمة الأولى بانتهاك لوائح الانضباط وميثاق الأخلاقيات وتتعلق الثانية بسوء تصرف المشجعين. وقال الاتحاد الآسيوي في بيان صدر مؤخرا: «فرض على قوانجتشو ايفرجراند خوض مباراتين في بطولات الأندية الآسيوية على أرضه بدون جمهور على أن يتم وقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة عامين». وأضاف البيان: «وعوقب النادي بغرامة مالية بقيمة 22500 دولار أيضا». وعاقب الاتحاد القاري أيضا نادي كاواساكي فرونتيل الياباني بغرامة قيمتها 15 ألف دولار وبالحرمان من الجمهور في مباراة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة الثانية بعد أن رفعت جماهيره في كوريا الجنوبية أعلامًا تحمل طابعًا سياسيًا خلال مباراة ضد سوون بلووينجز في دوري الأبطال. كما فرضت العقوبة ايضا على نادي النجمة اللبناني بغرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار بسبب سوء تصرف مشجعيه إلى جانب الحرمان من الجمهور لمباراتين واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ.

في ذات الوقت وبعد ثورة ارجنتينة عارمة، بسبب معاقبة النجم الظاهرة مسي من قبل الفيفا باربع مباريات جراء بلاغ من خارج التحكيم وما تبعها من اقوال واعتراضات، خصوصا من محبي النجم الارجنتيني في جميع بقاع العالم وما فسر على انه عداء شخصي مخجل من المؤسسة الكروية المتمثلة بالفيفا بحق لاعب يتربع على النجومية الاولى عالميا منذ سنوات، فقد اتيحت فرصة تقنية جديدة تسمى بالمناظرة لتخفيف العقوبة، بعد ان طلب مسي ان يناظر عبر بث فيديو مباشر من اجل الدفاع عن نفسه ضد عقوبة الايقاف 4 مباريات مع منتخب بلاده. ومع طرافة الحدث والعقوبة وطريقة الدفاع، الا ان هناك تفاؤلا في الوسط المقرب من ميسي وايضا في الارجنتين، بأن تخفض العقوبة الى مباراتين فقط ليتمكن من اللعب ضد فنزويلا والبيرو وكولومبيا، في اخر مباريات تصفيات كاس العالم.

*نقلا عن الأيام البحرينية