قرار هبوط بني ياس لدوري المظاليم لم يأت إثر التعادل القاتل أمام الإمارات في الجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي، ومن يتوقع ذلك فهو مخطئ لأن الفريق هبط منذ زمن ليس بقصير، بني ياس هبط منذ أن تخلى عن 22 لاعباً من أفضل اللاعبين المواطنين على مستوى الدولة، بني ياس هبط منذ اللحظة التي تلاعبت الإدارة بمقدرات النادي بتدخلاتها وتغييرها للمدربين، بني ياس لم يعرف الاستقرار واستبدل 14 مدرباً في ستة مواسم، بني ياس أكثر ناد على مستوى الدولة قام بعملية استبدال اللاعبين الأجانب في الفترة الصيفية والشتوية، بني ياس هو النادي الوحيد الذي لم يعرف الاستقرار الإداري طوال الفترة الماضية، إذا أردنا أن نعرف السبب وراء هبوط فريق بهذا الحجم ويمثل أحد الأضلاع الرئيسة في كرة القدم الإماراتية، فلنبحث عن من يملك الشجاعة ويجيب على تلك التساؤلات التي حيرت الشارع الرياضي بأكمله.

هبط الفريق السماوي لدوري المظاليم ليس لأن الفريق يعاني فنياً أو مالياً بل هبوطه كان بفعل فاعل، والفاعل وللأسف الشديد ليس من خارج النادي أو جهة لا تنتمي للنادي بل من داخله، بهبوط بني ياس سيفتقد دورينا للون السماوي الذي اعتاد عليه ونتمنى أن لا يطول الغياب.

كلمة أخيرة

هبوط بني ياس قرار اتخذته الإدارة التي تتحمل مسؤوليته سقوط الفريق السماوي نحو المظاليم.

*نقلا عن الرؤية الإمارتية