عقوبة جديدة فى انتظار البدرى

حسام البدرى المدير الفنى للأهلى هو الذى حرم نفسه من متابعة فريقه فى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش التى انتهت بفوز صعب للغاية لحامل اللقب فى وقت صعب للغاية من عمر المباراة حيث شاهد البدرى المباراة من المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف مباراتين لما بدر منه تجاه الحكم محمود عاشور الذى أدار مباراة الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل.

ولكن يبقى السؤال هل سيتم تجديد عقوبة الإيقاف ضد حسام البدرى فى ظل أن اللائحة الخاصة باتحاد الكرة تمنع تواصل المدير الفنى عن طريق الهاتف المحمول لتوجيه فريقه أو الجهاز الفنى التابع له، وقد حدث ذلك عندما جلس البدرى بجوار وسام صفوت محلل الأداء الخاص بالفريق.

الحكم إبراهيم نورالدين طالب بعدم قيام البدرى بذلك، ومن المؤكد سوف يكتب هذا الشىء فى تقريره الخاص وهو ما يدفع هيئة المسابقات لإيقاف البدرى من جديد على ضوء تقرير الحكم.

عدول الأهلى عن عدم المشاركة فى البطولة العربية للأندية التى تنطلق يوم 20 يوليو المقبل وتستضيفها مصر قرار مناسب للغاية من قبل المهندس محمود طاهر رئيس النادى، خاصة أن الجوائز المالية للبطولة مجزية للغاية حيث يحصل البطل على 2.5 مليون دولار والوصيف على 600 ألف دولار ونتمنى أن تظهر البطولة بشكل جيد ورائع للغاية فى ظل مشاركة 12 فريقا بمن فيهما الأهلى والزمالك التى تترقب الجماهير أيضا مشاركتها فى بطولة الأندية الإفريقية عندما تنطلق منافسات دور الـ 16 (المجموعات) فى شهر مايو الحالى.. كل التوفيق للناديين الكبيرين .

*نقلاً عن الأهرام المصرية