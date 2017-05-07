الفرق بين العمل والتنظير

في الوقت الذي تواصل فيه المنتخبات الآسيوية تحضيراتها استعداداً للجولة القادمة من التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وفي الوقت الذي يخوض فيه منتخبا كوريا الجنوبية والعراق مباراة تجريبية في الإمارات في إطار تحضيراتهما للمباراة القادمة، يواصل اتحاد الكرة دوره في تغييب المنتخب الوطني الذي لا يعرف أحد ما هو مصيره، ومنذ اليوم الذي خسر فيه الأبيض أمام أستراليا في سيدني، وترتب عليه استقالة الجهاز الفني وإقالة الجهاز الإداري، غاب المنتخب الوطني عن الساحة ولم يتطرق إليه أحد لا من قريب ولا من بعيد، والفرصة لا زالت مواتية للحاق بالمركز الثالث وخوض الملحق، فمن حق الشارع الرياضي أن يتخوف من المصير الذي ينتظره الأبيض مع هذا الاتحاد.

إذا كان انشغال اتحاد الكرة بموضوع البحث والتعاقد مع المدرب الجديد وراء نسيان المنتخب الوطني فتلك مصيبة، لأن من المفترض أن يكون لدى الاتحاد بدائل عدة في مثل هذه الظروف، بحيث لا نترك المنتخب مهمل في مثل هذا التوقيت بحجة عدم وجود مدرب، ولكن الواقع يؤكد أن اتحادنا الموقر لا يعرف التعامل مع الحالات الطارئة ولا يملك رؤى مستقبلية، وكل ما أخذناه من هذا الاتحاد وعود وهمية وكلام معسول فقط.

كلمة أخيرة

الملتقيات والمنتديات أهم من حسم موضوع المدرب عند اتحاد ترك العمل وتفرغ للتنظير.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية