رونالدو الريال وبس وأنديتنا يدوب كومبارس

بعدما تابعت لقاء النادي الملكي الأسباني ريال مدريد وجاره اتليتيكو مدريد الجارين اللدودين وسحق الريال جاره بثلاثية هاتريك لأفضل لاعب في العالم الكروي كريستيانو رونالدو البرتغالي الرائع قلت لنفسي فعلا رونالدو والريال وبس وانديتنا يدوب كومبارس بعد الفارق الشاسع بين كرتنا المحلية والكرة المدريدية لأننا نلعب بأنصاف ما يعرف بالنجوم فالألوان لدينا تختلط بالمشاعر والأقلام ولا تعرف من يستحق ممن لا يستحق واهي ماشية.

¼ أهنيء أندية الرجاء علي صعودها مع النصر والأسيوطي للدوري الممتاز.

أما الحديث عن الأندية الشعبية التاريخية أتناول نادي السكة الحديد أقدم ناد انشيء في مصر وأول الأندية الكروية سنة 1903 بل ويعتبر أقدم الأندية العربية والإفريقية والشرق الأوسط والذي تكون من مجموعة من المهندسين الأجانب الذين كانوا يعملون في ورش "عنابر السكة الحديد" الموجودة بالسبتية بحي شبرا التاريخي الحي ذي التاريخ العريق.

ومن أشهر نجومه علي مدار تاريخه الكابتن أحمد منصور نجم دفاع منتخب مصر في بدايات القرن العشرين وكذلك الكابتن كمال عثمان وكرم وأبوسريع وأنور إبراهيم ونخلة وموسي حارس المرمي ومجدي بطاطا والسكة الحديد كان ندا وبعبعا للأهلي والزمالك وأندية الصفوة وفاز بدوري منطقة القاهرة قبل انطلاق الدوري العام عامي 24 و1926 وفاز بكأس السلطان حسين كامل سلطان مصر عامي 24 و1936 ولا أنسي المهندس أبو العلا فرحات أحد علامات النادي رحمه الله والسكة الحديد الذي غاب طويلا عن دوري الأضواء لعدم اهتمام مجلس إدارته ولا وزارة النقل ولا هيئة السكة الحديد التي أهملت النادي اهمالاً شديداً حتي أصبح منسيا في الممتاز "ب" ويكفي ان الاتحاد الدولي الفيفا احتفل بمرور مائة عام علي أقدم أندية المنطقة وليس مصر فقط ولنا حديث قادم عن النادي الأولمبي .1905

¼ في لوحة الشرف اليوم أضع كلاً من الدكتور محمد عيد أمين كبير الأطباء المعالجين لي مما ألم بي من مرض وهو كبير الأطباء بمستشفي 6 أكتوبر بالدقي والدكتور حسام الأبراشي الذي مهما قدمت له من الشكر والتقدير لن أوفيه حقه علي كل الدعم الذي يقدم لي في مرحلة العلاج الطبيعي وأضيف الدكتور يحيي شعبان والابنة الدكتورة سمر عبدالرحيم آخر عنقود وزميلها الدكتور أحمد حسام والدكتور محمد محمد جاب الله نجل زميلي الراحل محمد جاب الله.

*نقلاً عن المساء المصرية