.. الفريسة رقم 33

وجدت نفسي أسيرا في التفكير للعنوان التي خرجت به الرأي في عددها أمس الاحد في الإشارة الى فوز الفيصلي بلقب دوري المحترفين «ينقض على فريسته ال 33».

نعم، شكل لقب الدوري منذ انطلاقته الاولى سنة 1944 الفريسة المفضلة لفريق ارتبط شعاره بالنسر الذي يفرد جناحيه للتحليق حيث لا تجرؤ سوى النسور لترصد بعيون ثاقبة الهدف الذي يلبي طموحاتها لتنقض عليه بقوة وصلابة، وذلك هو حال الفيصلي الذي اعتاد على إنجاز أهدافه بإقتدار وثقة.

لم يكن الطريق نحو اللقب الذي غاب عن خزائن «الحبيب الاول» أربعة مواسم، مفروشا بالورود، بل شهد تعرجات ومنحنيات صعبة أحتاجت من الادارة التي يقودها «الخبير» الشيخ سلطان العدوان تدخلات هامة ساهمت بتصحيح المسار بعد فواصل من الإبداع والتميز لكتيبة اللاعبين التي انسجمت مع تعليمات المدرب «الهادىء» نيبوتشا» بسلاسة رغم قصر الفترة وتصاعد مؤشرات الضغط والتحدي.

.. أنفض سامر بطولة الدوري، والتي وصفت بأنها كانت الأقوى والأكثر اثارة مقارنة بسنوات قليلة مضت، وكسب الفيصلي الرهان وأدخل البهجة لجماهيره التي قدمت أروع صور الالتفاف خلف فريق عشقته، ليكتمل مشهد حكاية البطل فوق منصة اعتاد أن يعتليها بثقة وفخر واعتزاز.

*نقلاً عن الرأي الأردنية