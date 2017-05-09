ياعيب الشوم!!

بداية تحية واجبة للواء علاء أبوزيد محافظ مطروح لدعمه نادى الرجاء من بداية مشوراه بدورى المظاليم حتى صعوده للدورى الممتاز بهدف حمبوزو فى مرمى البلدية قبل نهاية المباراة، معلنا صعود الرجاء فى الوقت الذى كان ينتظر الجميع نهاية اللقاء بصعود البلدية.

وهذه هى كرة القدم التى عودتنا ان يكون الهدف فى جيبك وينتقل فجأة لجيب غيرك! ولذلك نقول لبلدية المحلة أحسنتم وحظ أوفر العام المقبل.

ونعود لتصريح محافظ مطروح الذى يؤكد ان فريق الرجاء سيكون منافسا على بطولة الدورى الممتاز المقبل وهذا طموح مشروع لمحافظ لا يرى المستحيل.فهل يستوعب فريق الرجاء هذا الكلام؟بالتاكيد .....! لا اعرف الاجابة.

قرأت الاستغاثة التى يرسلها الدكتور مجدى ابو فريخه رئيس اتحاد السلة عبر الاعلام مناشدا المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة سرعة وصول الدعم المخصص لتنظيم كأس العالم للشباب بمصر الشهر المقبل.. الا هنا هذا حق رئيس الاتحاد، لكن يبقى سؤال مهم جدا هو كيف يوافق اتحاد السلة المصرى منظم كأس العالم على أرضه ان تكون اسرائيل هى المسئولة عن تسويق البطولة؟!

ان كان ما قرأته صحيحا.. نكتفى بكلمات صعيدية جميلة هى يا عيب الشوم؟! وبمعنى ثانى ليه هما رجال التسويق فى مصر ولامؤاخذه اندثروا!

اتحاد الطائرة المعين برئاسة الدكتور فؤاد عبد السلام أنجز اغلب مهامه الخارجية والداخلية بنجاح وارتياح..ولا اعرف لماذا قرر فجأة الدخول فى عش الدبابير؟

اقصد لماذا قرر ان يحارب فى عدة جبهات ويدخل فى صراعات لا داعى لها مع الاندية بعد ان قرر إلغاء الهبوط دون موافقة اعضاء الجمعية العمومية ودون ان يعلن ذلك قبل بداية الدوري؟

نقول للدكتور فؤاد الملقلب بالاستاذ عندنا نحن اسرة اللعبة.. يااستاذ لا تجعل التلاميذ الصغار يلعبون بطريقة الليبرو..اسحقهم بضرباتك .الساحقة من فوق الشبكة دون حائط صد ولا رد.

*نقلاً عن الأهرام المصرية