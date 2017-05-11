الزعيم والفرسان والأحلام

كل الفرق الآسيوية التي تأهلت إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للأندية تسعى إلى تحقيق اللقب، وهذا حق مشروع، والعين والأهلي يسعيان أيضاً لتحقيق حلم الجماهير الإماراتية بالحصول على الكأس القارية.

كل الفرق الآسيوية تنظر إلى فريقينا بعين الاحترام، لأنهما يضمان لاعبين محليين وأجانب على مستوى فني عال، وهم يعرفون أسرار تحديات اللعبة الشعبية، ولولا نظام التصفيات فإن الزعيم والفرسان مؤهلان لبلوغ النهائي معاً لأسباب عدة، منها الدعم المالي والمعنوي ووجود إدارتين محترفتين تجيدان التعامل مع المهمات الكبيرة.

مباريات خروج المغلوب تسبق مواجهة المنتخب الوطني أمام تايلند بأيام معدودات، وعليه فإن نجاح هذين الفريقين في البطولة، ربما يرفع الروح المعنوية للاعبي الأبيض ويدفعهم لتحقيق ما تصبو إليه الجماهير الإماراتية.

من يعرف عالم كرة القدم يدرك أن اللعبة ليست أمينة بسبب مفاجآتها المتكررة، لذا من الضروري أن تعمل الأجهزة الفنية للزعيم والفرسان على تجنب أي أمر لا يسر الخاطر، أو أي طارئ ربما يقلل من فرص النجاح وبلوغ دور الثمانية.

تصدر العين والأهلي لمجموعتيهما جنبهما المواجهة المبكرة في البطولة الآسيوية، وهذا أمر حسن، لكن البشرى السارة التي ننتظرها هذا الموسم، هو أن نعيد الكأس إلى خزينة الرياضة الإماراتية.

الزعيم والفرسان مسؤولان عن أحلامنا وهما أهل للمسؤولية.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية