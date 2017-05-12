كان جالساً في بهو الفندق لحاله وفي حاله، بينما كانت المفاوضات تدار في إحدى قاعات الفندق بين وكيل أعماله وممثلي اتحاد كرة القدم، نعم إنه إدغاردو باوزا مدرب منتخبنا الجديد الذي وصل بعد شهر وأسبوعين من استقالة المهندس مهدي علي.

باوزا الذي وصل فجر الأربعاء وسيغادر في أقل من 48 ساعة عائداً إلى بلده استعداداً للعودة من جديد بعد عشرة أيام لقيادة المنتخب، أي أنه ربما لن يلحق حضور مباراة نهائي الكأس، عادي،

! عادي!

يا ترى ماذا سيشاهد في مباراة واحدة ، ومن يلومه؟ فليست مشكلته أن هناك من لم يختر مدرباً مؤقتاً بعد رحيل مهدي لكتابة التقارير ومتابعة اللاعبين على أقل تقدير، أيضا ًعادي! وعادي جداً.

باق على المباراة 20 يوماً تقريباً، ولا أحد يعرف شيئاً إطلاقاً، حتى المدرب نفسه جلس في لوبي الفندق يتصفح هاتفه الجوال مع العلم أنه لا يتحدث اللغة الإنجليزية! عادي! عادي جداً!

فتش عن مترجم يعبّر عن شعور المدرب وعن فكره، وما أصعب أن يشرح شخصاً آخر فكرك، والسؤال هو: المدرب وصل، ولكن من هو مساعد المدرب؟ لا نعرف شيئاً، وهل سيلعب هو دور المترجم أم أن المساعد يحتاج هو الآخر مترجماً؟ لا شيء واضحاً ولا حتى هناك من يخرج ويتحدث للإعلام وللجمهور ويقول لهم ماذا يحدث وما الذي سيحدث.

كل شيء غامض، وكل شيء عليك أن تجتهد وتكتشفه باجتهادك الخاص أو حتى بالصدفة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية