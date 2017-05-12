خيراً، وبعد جملة من الأرقام القياسية التي حطمها الفريق الأفضل والأجدر الموسم الجاري، حانت لحظة التتويج وتسلم درع الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخ نادي الجزيرة، اليوم هو الموعد الذي كان ينتظره الجزراوية الذين حسموا اللقب مبكراً وقبل موعد الختام بثلاث جولات، ليدون اسمه في مقدمة القائمة الرسمية في مونديال الأندية الذي سيجرى في ضيافة العاصمة ديسمبر المقبل، باعتباره ثالث ناد إماراتي يشارك في المونديال بعد الأهلي والوحدة.

مهما كان حجم اتفاقنا أو اختلافنا على النهج الجزراوي في التعامل مع المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا الموسم الجاري، والتي كانت محل جدل واسع في شارعنا الرياضي بسبب النتائج السلبية للفريق، ولكن بالتمعن في المخرجات التي جناها الفريق نجد أنفسنا متضامنين مع استراتيجية الإدارة الجزراوية، عندما اختارت الطريق الأسرع والأسهل للوصول إلى أهدافها، ولأن الوصول إلى العالمية كان ممكناً عبر الشوارع الداخلية ومن خلال بطولة الدوري، تحول الدوري إلى هدف استراتيجي لا مجال للتفريط فيه مهما كان، ومن خلاله أضاف الجزيرة اللقب الثاني في تاريخه وضمن المشاركة في مونديال الأندية، وحجز مقعده مبكراً في دوري الأبطال للموسم المقبل، وأمام تلك المكتسبات كان من المنطق التنازل عن بطولة مقابل تحقيق ثلاثة مكاسب استراتيجية دفعة واحدة وفي موسم واحد.

كلمة أخيرة

ليلة استثنائية سيعيشها فخر العاصمة في ليلة التتويج .. فألف مبارك.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية