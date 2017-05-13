باوزا والأحلام الصغيرة

سجل المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا اسمه في سجل الكرة الإماراتية بعد أن وقع عليه الاختيار لقيادة المنتخب الوطني للفترة المقبلة التي تتضمن ثلاث بطولات مهمة، منها ما تبقى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العام 2018، وخليجي 23 التي تستضيفها قطر وبطولة آسيا التي تقام في الإمارات 2019.

اعترف باوزا بأن مهمة التأهل إلى روسيا ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة في كرة القدم، وهذا الإدراك يساعده على اختيار خطة مناسبة تترجم مفهومه للفرصة المتبقية في هذه البطولة وكيفية الاستفادة من بقايا الأمل.

مهمة المدرب الأرجنتيني ستكون صعبة جداً ومعقدة في ظل بيئة رياضية يحكمها الصراع الشخصي وليس المهني، لذا عليه أن يدرك بأنه ربما يكون ضحية معارك لا دخل له بها، فاتحاد الكرة يتعرض لنيران معظمها ليست عادلة، أي لم يُشّخص المهاجمون العلل، بل يطلقون السهام الحارقة بصورة عشوائية لتحقيق أهداف خاصة.

أحلام جماهير الكرة الإماراتية كبيرة تكمن بهوية جميلة وقوية للأبيض وإنجازات قارية ودولية، وفي المقابل هناك أحلام صغيرة للبعض، منها أن تكون غرفة اللاعبين لتبديل الملابس بلا أبواب يدخلها المتطفلون متى أرادوا.

نأمل أن تكون المرحلة الجديدة أكثر إشراقاً من خلال فهم أفضل للعبة كرة القدم وتعاون الجميع مع المدرب وجهازه.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية