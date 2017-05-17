باوزا ودفاع الإمارات

في كرة القدم الحديثة لابد من تحصين الدفاع وتضييق المساحات أمام المنافسين، مع أهمية تنظيم الهجوم ارتداداً وصناعة اللعب وتوفر القناصين أمام المرمى.

ومن أول تصريح للأرجنتيني الخبير إدغاردو باوزا بعد توقيعه عقد تدريب المنتخب الإماراتي خلفاً للوطني الجنتل مهدي علي، أشار إلى أن الدفاع يحتاج للتنظيم، بعد مشاهدته عدة مباريات، مبيناً أنه سيلعب بطريقة 4/‏‏‏2/‏‏‏3/‏‏‏1، أي سيركز على اللعب بمحورين لتقوية الدفاع في العمق ومراقبة المساحات الجانبية، علماً أن الطريقة الأكثر شيوعاً الآن 4/‏‏‏1/‏‏‏4/‏‏‏1، بعد أن تخلى جل المدربين عن 3/‏‏‏5/‏‏‏2. والأكثر أهمية مدى تناغم اللاعبين مع طريقة اللعب بما يكفل الدفاع والانتشار والتقارب هجومياً.

المدرب القادم في منعطف حساس من تصفيات مونديال روسيا 2018، أوضح أنه سيتهم بالمستقبل وبناء فريق قوي، ولن يغير كثيراً في الوقت الراهن، وهذا أسلوب مدرب محترف. والأكيد أنه إذا أصلح الخلل الدفاعي، فإن الحلول الهجومية متوافرة بجاهزية النجوم المتألقين دائماً: عموري وعلي مبخوت وأحمد خليل دون إغفال من يأتون من الخلف بكفاءة.

بالتأكيد الظروف ليست مثالية ونحن في نهاية الموسم ومقبلين على رمضان ولابد من معسكر ومباريات ودية، لكن قيمة المدرب وشخصيته وتاريخه وسمعته من عوامل تجاوز المرحلة وتفاعل الإيجابيات، لاسيما أن الجميع يدركون صعوبة التأهل، وأن الأهم الاستعداد لكأس آسيا 2019.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية