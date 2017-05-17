شائعات المدرب الأجنبى للأهلى

ندما سئل الهولندى تين كانت المدير الفنى لنادى الجزيرة الإماراتى فى المؤتمر الصحفى الأخير ـ رغم فوزه بلقب الدورى الإماراتى (الخليج العربي)

عن مصيره عقب انتهاء عقده مع الجزيرة الموسم الحالى وهل تلقى بالفعل اتصالات من جانب اتحاد الكرة الهولندى لتدريب منتخب بلاده، أكد أنه لم ولن يلتفت إلى تلك الشائعات وهو حاليا مدرب للجزيرة.. ولم يتطرق الحديث مع تين كانت حول مفاوضات الأهلى معه لتدريب الفريق الكروى بعد انتهاء عقد مديره الفنى الحالى حسام البدرى.

< ولهذا خرجت أقاويل بأن الأهلى بدأ التفاوض معه وهو ما نفاه تماما، مؤكدا أن إدارة الأهلى لم تتفاوض معه من الأساس وهذا قد يكون صوابا حيث علمت أن عقد المدرب السنوى قد يتجاوز الـ 4 ملايين يورو سنويا فهل يستطيع الأهلى أن يدفع هذا المبلغ أو أكثر له «أعتقد لا» فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها أغلب الأندية المصرية فمن الصعب أن يصل إلى القاهرة لأنه من المؤكد وإن حدث ذلك فسوف يطلب عقدا يفوق ما كان يتقاضاه مع الجزيرة مع العلم بأن المدرب الرومانى كوزمين حسب تقارير نشرت فى الصحف الانجليزية هو الأعلى راتبا فى الدورى الإماراتى إذ يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 5٫6 مليون يورو سنويا.

< ومن المؤكد أن نغمة المدير الفنى القادم للأهلى قد تستحوذ على الكثير من الأقاويل ولكن تأكيدات المهندس محمود طاهر رئيس النادى الأهلى أن البدرى باق مع الفريق قد جدد ثقة البدرى فى نفسه خاصة أن الفريق يخوض حاليا منافسات دور الـ 16 لدورى أبطال إفريقيا (المجموعات) فى ظل الهجمات المتتالية للنيل من الفريق بغرض الحملة الانتخابية التى تجرى من جانب البعض لضرب استقرار النادى.

*نقلاً عن الأهرام المصرية