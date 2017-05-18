ختام الموسم

في آخر رهانات الموسم وتحدياته، وفي آخر محطات الذهب، إما أن يكرر الأهلي خطف كأسه المفضلة، أو أن يجرده الهلال من لقب ثانٍ كان بحوزته الموسم الماضي.. ختام يرعاه خادم الحرمين الشريفين، في يوم للرياضة والرياضيين يحظون فيه بلمسة أبوية حانية وحضور يزيد رياضتنا وشبابها زهواً بقادتنا الكثير من التفاصيل في هذا الكلاسيكو، تجعله ختاماً مميزاً لموسم أنديتنا محلياً بعد أن حافظ الباطن على مقعده في دوري جميل وأبقى نجران في الأولى.

الأهلي حامل اللقب ونجم الموسم الماضي بلا منازع وبطل الدوري والكأس ولا غرابة إن أصبح بطلاً للسوبر بعد ذلك.

الأهلي صاحب الرقم القياسي في بطولة الكأس بل إنها أصبحت المفضلة له وهو المفضل لها، لا يريد أن تتغير هذه العلاقة ويريد استمرارها وتعميقها وتوطيدها أكثر، يريد أن يعزز جسور الحب والمجد معها وهو قادر على ذلك رغم ضبابية مشاركة نجمه السومة وماركته الأعلى والأغلى هذه الأيام، لكنه سيظل متسلحاً برغبة التتويج الثاني على التوالي، في أرضه وبين مجانينه الذين كانوا يمنون النفس باستمرار القتال والمنافسة على بطولة الدوري حتى الأمتار الأخيرة، لكن بطل الدوري فقد توازنه في مراحل حساسة أفقدته المنافسة للحفاظ على لقبه.

فنياً الأهلي مع جروس هذا الموسم لا يختلف عن سابقه كثيراً، فتارة يتجلى حد الألق ويحجب ما سواه، غير آبه بمن يكون المنافس وهو ما يأمله عشاقه اليوم، وتارة أخرى يترك كثيرا من علامات الاستفهام وسؤالا عريضا أهذا هو البطل؟؟

أهو الأهلي الذي فاز بكل شيء دوري وكأس وسوبر!!

وهذا ما يكره عاشق الأهلي أن يراه اليوم تحديداً، وفي موعد لا يقبل التأجيل أو التواري..

في الجانب الآخر الهلال بطل الدوري والغارق في أفراح التتويج به بعد غياب سنوات، والطامح في تكرار مشهد الأهلي الموسم الماضي، بالجمع بين الدوري والكأس.

الهلال الأكثر هدوءاً واستقراراً من الأهلي، وربما الأكثر ترشيحاً لما يعيشه على جميع الأصعدة الفنية والإدارية.

يريد أن يوسع خارطة تتويجه هذا الموسم فهو يرى أن رياحه حان وقت هبوبها وعليه اغتنامها في ظل بلوغه المباراة النهائية، بعد تحقيق لقب الدوري الذي قبض عليه مبكراً.

الفريقان استحقا بلوغ النهائي وكلاهما يستحق التتويج عطفاً على ما قدم طوال الموسم وفي هذه البطولة تحديداً، لذلك الجماهير الرياضية كافة مدعوة لمشاهدة نهائي تكرر كثيراً في السنوات الأخيرة، حتى وإن اختلفت المناسبة.

وستظل هذه المباراة جولة ليس إلا في معركة من معارك الكبار في رياضتنا.

خاص بالعربية.نت – رياضة.