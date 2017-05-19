قرار أفراد !

اختار اتحاد الكرة أمس الأول العودة إلى 12 نادياً في مسابقة دوري الخليج العربي، عقب خمسة مواسم شهدت فيها الكرة الإماراتية ،الأندية والمنتخب الأول، تطوراً ونتائج إيجابية على صعيد القارة.

كنت أتمنى أن يتخذ اتحاد الكرة هذا القرار بعد دراسة فنية من قبل كوادر فنية، ومن ثم تقييم المنافسة قبل نهاية الموسم كما ذكر الموقع الرسمي للاتحاد، وأعرف سيقول البعض ليس هناك وقت للدراسة ،ولكن عذراً يجب أن نكون مهيئين دائماً بأن تكون لدينا خطة بديلة جاهزة، لذلك على الاتحاد أن يعلن تحمله المسؤولية الكاملة للموسم القادم بسلبياته قبل إيجابياته بسبب هذا القرار.

الدراسات الفنية مهمة في مثل هذه الظروف، خصوصاً بالنسبة لتطور أنديتنا على صعيد القارة لمعرفة ماهية الأضرار التي من الممكن أن تحدث أو الفوائد، خصوصاً بعد تواجدنا في النهائي القاري في آخر نسختين.

بكل تأكيد عدد المباريات سيقل من 182 إلى 132 بالنسبة للدوري، وقلصت 50 مباراة، كما ستزيد التوقفات نظراً لمشاركة 4 أندية قارياً، ما يعني أن هناك ثمانية فرق ستكون لديها مواجهات مؤجلة.

إذن نحن موعودون بدوري كثير التوقفات وقليل المباريات، مع قلة المباريات الدولية الرسمية للمنتخب في العام القادم، فنحن تعودنا حتى لو كانت مباريات المنتخب قليلة فإن الدوري يتوقف طويلاً لذلك على اتحاد كرة القدم عدم إغفال هذه النقطة حتى لا يصاب متابع الدوري بفتور.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية