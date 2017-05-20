كيانات انتهت صلاحياتها

التاريخ يعيد نفسه في الإمارة الباسمة بعد القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدمج نادي الشعب مع الشارقة تحت مسمى نادي الشارقة الثقافي الرياضي، في خطوة أعادت الشرقاوية بالذاكرة للوراء 43 عاماً، عندما صدر يومها قرار بدمج ناديي الشارقة والعماني تحت اسم نادي الشعب، ودمج ناديي الخليج والعروبة تحت اسم نادي الشارقة الرياضي، كان ذلك بالتحديد في عام 1974، ليتقلص معها عدد أندية مدينة الشارقة من أربعة أندية إلي ناديين، وبعد أربعة عقود من الزمن، إذا بالمشهد ذاته يتكرر ليتقلص معه عدد أندية مدينة الشارقة إلي ناد واحد فقط.

القرارات التي من هذا النوع من الطبيعي أن ترافقها ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومتحفظ، ولكن واقع التجارب الماضية يثبت نجاعة الخطوة وصحة القرار، ولأننا في زمن طغت عليه التنافسية والتميز، ولم يعد هناك مكان للكيانات الضعيفة أوالهزيلة في عالم متجدد، فإن القرارات التي من تلك النوعية من شأنها أن تعيد ترتيب صياغة الكيانات التي انتهت صلاحيتها، بكيانات جديدة قوية وقادرة على خلق التنافسية، وقرار الدمج من شأنه أن يبعث الروح في جسد الكيانات الجديدة وأن يعيدها للحياة مرة أخرى.

كلمة أخيرة

ما جدوى بقاء أندية تكرر المشهد ذاته .. لا بطولات ولا إنجازات، بل أخفاق تلو الأخفاق وهدر للمال العام؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية