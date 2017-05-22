طارت الأندية ببطولاتها!!

أربع بطولات يعيشها الموسم الرياضي السعودي كل عام، ما بين قصيرة النفس وطويلة تمتد لأشهر في الموسم، ثلاثة فرق صعدوا منصات التتويج.



الأهلي قص شريط البطولات في السوبر السعودي بعاصمة الضباب لندن، حقق البطولة أمام صاحب اللقب الهلال، الراقي يهزم الزعيم ويصافح الموسم بالبطولة الأولى.



الاتحاد يقهر كل الظروف التي يعيشها من ديون محلية وخارجية وعقوبات دولية؛ لينعش صبر جماهيره ببطولة كأس ولي العهد، العميد هزم النصر في نهائي البطولة بلدغة المحترف المصري "كهربا".



البطولة الأقوى فنياً بطولة دوري جميل للمحترفين حققها نادي الهلال للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد أن حسم اللقب قبل نهاية دوري جميل بجولتين، وكان التتويج أمام منافسه التقليدي النصر في الجولة الـ26 بتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، خمسة أهداف هلالية مقابل هدف يتيم نصراوي.



كثير من الأرقام حققها الهلال هذا الموسم التي تجسد تميز الزعيم في مشواره لتحقيق الدوري من أبرز الأرقام وفقاً لصحيفة "المواطن":



ـ الهلال هو خط الهجوم الأقوى في المسابقة برصيد 63 هدفًا، وخط دفاعه هو الأكثر صلابة، ولم تستقبل شباكه سوى 16 هدفًا.



ـ الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر خارج أرضه، وهو أكثر من حقق نقاطًا خارج أرضه هذا الموسم بالدوري، حيث لعب 13 مباراة فاز في 12 وتعادل مرة واحدة، سجل 30 هدفًا واستقبل 7 أهداف وحصد 37 نقطة.



ـ عبد الله المعيوف أول حارس في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتوج بالدوري في موسمين متتاليين مع ناديين مختلفين، الأهلي ثم الهلال.



ـ الهلال أكثر الفرق التي حافظت على شباكها في الدوري هذا الموسم لمدة 353 دقيقة “13 مباراة” من الدقيقة 38 (الاتحاد × الهلال) إلى الدقيقة 31 (الشباب × الهلال).



ـ كارلوس إدواردو أكثر لاعبي الهلال مساهمة بالتسجيل هذا الموسم بالدوري، حيث لعب 22 مباراة وساهم بـ17 هدفًا سجل 12 وصنع 5 أهداف، وساهم بهدف كل 110 دقائق.



ـ عمر خربين هو اللاعب الهلالي الوحيد الذي سجل هاتريك بالدوري هذا الموسم، وذلك في مباراة النصر والهلال.



ـ الشوط الثاني هو الشوط المفضل للهلال تهديفيًّا في الدوري، حيث سجل 66.67% من أهدافه بالشوط الثاني.



ـ توزيع أهداف الهلال هذا الموسم بالدوري: 3.28% من أهدافه سجلها مدافعون، 47.54% من أهدافه سجلها لاعبو وسط، 49.18% من أهدافه سجلها لاعبو الهجوم.



ـ توزيع أهداف الهلال هذا الموسم بالدوري: 45.9% من الأهداف سُجلت بالقدم اليمنى، 36.7% من الأهداف سُجلت بالقدم اليسرى، 18.3% من الأهداف سُجلت بالرأس.



إلى جانب هذه الأرقام تربع الهلال على عرش الأندية السعودية تاريخياً كأفضل فريق يحقق 66 نقطة في الدوري.



الخميس الماضي كان ختام الموسم الرياضي كأس خادم الحرمين الشريفين البطولة الأغلى حققها الهلال أمام الأهلي ليحافظ الزعيم على لقبه.



لا يبقى إلا أن أقول:



هم ثلاثة.. الهلال (بطولتين)، والأهلي والاتحاد (بطولة لكل فريق)، تختصر لك عنوان الأبطال في هذا الموسم.



"طارت الأندية ببطولاتها"، ما بين سعادة جماهير وحزن جماهير أخرى في مشهد رياضي يتكرر كل عام على منصات التتويج.



أندية كثيرة لم تحقق أي لقب بسبب أخطاء إدارية وفنية، تدفع ضريبتها جماهيرهم التي لم تذق الفرح هذا الموسم.



قبل أن ينام طفل الـــ"هندول" يسأل:



هل أبطال هذا الموسم هم الأفضل مقارنة بالأندية الأخرى؟!.

*نقلاً عن الرياضية السعودية