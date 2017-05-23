.. فارس جديد وزائر قديم

توج فريق العقبة رسمياً بلقب بطولة دوري الدرجة الاولى لكرة القدم، ليسطر بحروف ذهبية الانجاز الأهم، بلوغ دوري المحترفين، لأول مرة في تاريخه، وكأول ممثل لخليج العقبة، فيما أعلن اليرموك «الوصيف» عن عودة جديدة للأضواء بعد فترة طويلة من الانقطاع.

.. بين الفارس الجديد «العقبة»، والزائر القديم «اليرموك» لدوري المحترفين، تتصاعد مؤشرات الفرح لدى كلا الادارتين والأجهزة الفنية والادارية واللاعبين والجماهير، ما يدفع نحو مضاعفة المسؤوليات في قادم الأيام حول البدء ببرامج اعداد تتوافق ومتطلبات المنافسة في بطولات المحترفين، وهذا ما يجب أن يدركه الناديان بوقت مبكر، فالتحدي أصعب والمشوار أطول!.

وتعول منظومة اللعبة على التأهل -التاريخي- لممثل خليج العقبة كثيرا بدعم التوجهات الرامية الى تنشيط اللعبة في منطقة تتوافر فيها كل الظروف المناخية والسياحية الأمر الذي يتطلب من «اهل العقبة» الضغط على المؤسسات العامة والخاصة من أجل نهضة شاملة بملاعب كرة القدم، ما يعود بالفائدة على كرة القدم الأردنية وعلى «الخليج» تحديداً لكي يصبح منطقة جذب للفرق والمنتخبات ليس محلياً وحسب بل عربياً وعالمياً، ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة، ونادي العقبة بتأهله الى المحترفين اختصر الكثير من المسافات.

نبارك مجدداً، للفارس «الجديد» وللزائر «القديم»، ونحيي ادارتي الناديين والمدربين والاداريين وعطاء وجهد اللاعبين، ونتطلع الى تقديم الاضافة التي نطمح ونتأمل .. والله الموفق.

*نقلاً عن الرأي الأردنية