الهلال بقليل من الملح وكثير من السكر

حين أنهى الأزرق الفتان زعيم نصف الأرض وكل القلوب الفريق الهلالي موسمه ببطولتين ولا أحلى ولا أقوى كتبت تغريدة وجدتها من زاوية صيغة منتهى الوصوف هي أكثر ما يمكن جمعه شوقا ونثره ذوقا فقلت:

"بقليل من الملح على طريقة إدواردو وبكثير من السكر على طريقة الفرج والعابد جمع الهلال فتافيت الهوى من قلوب المحبين.. ليرسم لوحة فيها الزعيم

لا يتراجع

لا يستسلم

لا يستكين"

طبعا كتبتها وأنا أعلم أنها لن تنتشر في أوساط المشجعين على اعتبار أنها لغة مثقلة بالصور التعبيرية والرسومات الرمزية الغارقة في الأبعاد السوريالية والساكنة في الأعماق الغنية بالثقافة والاقتصاد والفنون الجميلة والرياضة.

الهلال الذي أعنيه وأكتب عن جمالياته هو الكيان الذي بدل كرة القدم من لعبة إلى أغنية، وحول التمريرات من كرة قدم إلى بيت من الشعر، وغير قفزة الفرح إلى نغمة صداها في المدرجات وقرارها في الملعب.

طبعا الهلال هو عينه الذي كلما حاولت أميل إليه كل الميل أجد نفسي مقصرا في إنصافه ورسم أوصافه، وبالتالي مهما سعى البعض وهم كعادتهم يسعون لوصفي بمدعي المثالية لا يجدوني إلا فيها مفضلا منح كل ذي حق حقه حتى وإن أعطيت الزعيم حقه فهو يستحق الأرجح والأكثر مما أقول عنه فالعمل الإداري متناغم، وبالتالي من الطبيعي أن يتحول كل شيء فيه إلى موسيقى وما نكتبه إلا صدى لنغمة زرقاء سرت في جسد العشاق حتى أضحت اللعبة الشرسة خيالا واسعا من الحب والرومانسية والجمال.

ولأنني أزعم بحياديتي أو على الأقل أسعى لتحقيقها فإن الهلال قد سبق وفك ارتباطه مع المنافسين وأصبح ينافس نفسه كما وحالي مع هذا الحياد حينما أصبحت (مع نفسي).

*خاص بالعربية.نت - رياضة