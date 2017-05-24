برانديللي النصر

لم ينتظر النصر سوى دقائق معدودة، بعد إطلاق حكم مباراة العميد والوحدة صافرة نهاية المباراة في نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي أسفرت عن خسارته اللقب الغالي أمام العنابي، حتى أعلن عن مدربه الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل.

وهو الإيطالي تشيزاري برانديللي، المتوقع وصوله إلى الدولة خلال الساعات القليلة المقبلة، لترتيب أوراق العميد النصراوي استعداداً للتحديات المقبلة، بعد الموسم المنصرم الذي يعتبره كل عشاق عميد أندية الدولة مخيباً للآمال والطموحات، بعد الكثير من العثرات من خسائر غير متوقعة، وإصابات، وصولاً إلى قضية فاندرلي، وصولاً إلى الإخفاق في انتزاع لقب أغلى الكؤوس.

اختيار الإيطالي برانديللي نال نسبة عالية من الرضا لدى جماهير الأزرق، لكونه يمتلك سيرة ذاتية يشهد لها الوسط الكروي الأوروبي، والإيطالي على وجه الخصوص، بفضل تجاربه السابقة وتحدياته الكبيرة التي خاضها مع فرق تبحث عن استعادة حضورها الغائب.

وربما هذا ما يحتاج إليه النصر في هذه الفترة تحديداً، سعياً لعدم تكرار فترة الغياب الكبرى عن منصة التتويج، وأهمها البحث عن لقب الدوري العام الغائب عن خزائن النادي سنوات طويلة جداً، ولتحقيق هذه الرغبة الجارفة لدى كل محبي الموج الأزرق.

والآن على شركة كرة القدم برئاسة حميد الطاير المضي قدماً في الوصول إلى أسماء لاعبين محترفين على مستوى عالٍ يحقق الطموحات، إضافة إلى استغلال حركة السوق المحلية، للتعاقد مع لاعبين محليين يشكّلون إضافة حقيقية لخطوط الفريق، لا سيما تلك التي بحاجة إلى تدعيم عاجل.

وعلى الإدارة أن تثبت للجماهير النصراوية هذه المرة أن خياراتها صحيحة ونابعة من قراءة صحيحة لمتطلبات المستقبل، واحتياجات الفريق بالتشاور مع المدرب طبعاً، حتى لا تُفاجأ الجماهير، أو نفاجأ نحن أيضاً، بأن المدرب له خيارات أخرى، وغير راضٍ عن هذه التعاقدات.

فهناك متسع من الوقت طالما أن المدرب على رأس عمله قبل الاستحقاقات والصفقات المقبلة، فمن وجهة نظري يجب أن يكون الإيطالي ترانديللي عرف عن النصر بنسبة تجعله يشارك بدقة في الاختيارات اللازمة، لخوض التحديات المقبلة دون عراقيل ومنغصات تحدّ من الطموحات مستقبلاً.

صافرة أخيرة..

الروماني بتريسكو، مدرب النصر المنتهية علاقته بالفريق بعد نهاية مباراة الكأس مباشرة، اتضح أنه أمّن وضعه التدريبي مسبقاً، وتحديداً منذ 11 مايو، حيث أشارت الصحف الرومانية إلى أنه سيدرب فريق ستيو بوخارست، والطريف سيحل بديلاً لريجيكامب الذي سيأتي بدوره لتدريب الوحدة الموسم المقبل، »الدنيا صغيرة بجد«.

*نقلاً عن البيان الإماراتية