بشرى المنامة.. شكرًا للشيخ سلمان..!!

مهما ادلهمت الظروف، مهما قسا الزمن، لكن دمنا العربي الخليجي لن يكون (مية) كما يبدع المثل المصري الشقيق، بأحاسيس ملؤها الزهو بالاخوة وضرورة الانفتاح والتعاون حد التعاضد، لاجل قضايانا العربية عامة والرياضية خاصة، كنا دوما نجد الترحاب طوال سنين بل عقود مضت، حينما نحط في مدننا الخليجية، على المستويات الجماهيرية والشعبية والاعلامية والرياضية والحكومية...، بكل ما نلمسه، من فيض احاسيس متبادلة، بمعزل عن غيوم صيفية، تتشح هنا وهناك بوقت ضئيل، قياسا الى عمر الرحم وعبق الدم والمصير المشترك... مما جعلنا نعيش اياما جميلة برفقة وضيافة اجمل، سواء في المنامة او الدوحة او ابوظبي او جدة او مسقط والكويت وكل مدننا الخليجية العربية، التي نامل ان تكون بغداد والبصرة واربيل وكربلاء وغيرها من مدننا العراقية، مضيفا ومسكنا عزيزا لاخوتنا واشقائنا بمستقبل قريب قادم ان شاء الله.

يسعى اتحاد كرة القدم العراقي ومعه بقية مؤسسات الدولة الرياضية وجماهيرها واعلامها لرفع الحظر الكروي، المفروض على ملاعبنا منذ سنوات طويلة، كجزء من اجراء نعده ظالما، طال اكثر مما ينبغي، وآن له ان يرفع. لكن الاتحاد الدولي نتيجة الياته ولجانه، لم يسمح بذلك الا قبل ايام، في كونغرس الدوحة تحديدا، التي شكلت وجها تفاؤليا لنا كرياضيين عراقيين، نطمح بتحقيق رفع الحظر الى الابد، بعد ان تكاتفت الجهود وشكلت الوفود وتعانقت الاكف وتساعد معنا الاخوة العرب بصدق وجدية، لتثمر الجهود عما سمي ببشرى المنامة، حيث اعلن الاتحاد الدولي الفيفا عن رفع الحظر الجزئي، عن ثلاث محافظات عراقية، باختبار اولي يعتقد ان نتيجته ستكون لصالح رفع الحظر الكلي والنهائي كمطلب عراقي اخير لا بديل عنه.

قطعا ان القرار الفيفاوي لم يكن بمعزل عن اجتماعات وانتقالات عراقية عربية عربية، جادة طويلة ادت ثمارها بخير، بعد ان منح العراقيون ثلاثة اشهر اختبارية، يمكن جدا ان تتحول بعد حسن الاختبار والتنظيم الى رفع نهائي، يعد نصرا للكرة العربية والاسيوية جمعاء وبخدمتها، بعد ان جاء بجهود حثيثة من قبل جهات عراقية عربية اسهمت بذلك، خاصة الجهود الاستثنائية التي قام بها الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي عبر لقاءاته المتكررة مع الوفود العراقية واتصالاته الدولية، وعلاقته وثقله في الفيفا وما وظفته من خط (بغداد - المنامة) الذي بدا ساخنا لزيارات متكررة مطلوبة وضرورية من قبل المسؤولين العراقيين (وزير الشباب ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد...)، وهم بضيافة اخوتهم في البحرين، فضلا عن كوكبة من رواد ونجوم ورموز الكرة العراقية الذين ساهم تواجدهم بدفع عملية رفع الحظر الى الامام، كما لا ننسى الجهود المتميزة والجادة من السفير العراقي في البحرين الاستاذ احمد نايف رشيد ومعه بقية اخوانه اركان وموظفو السفارة، كل بدوره وحسب قدراته، وان كانت تعمل بصمت بعيدا عن الاضواء، لكنها كانت جادة مثمرة، لن تكل ولن تمل عن التواصل والترميم والانفتاح والتعضيد للمواقف العراقية وبقية اشقائهم في الخليج العربي على طريق الوحدة والمحبة والسلام بين الاشقاء. والله ولي التوفيق.

*نقلاً عن الأيام البحرينية