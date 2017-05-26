المهازل تتواصل فهل من منقذ؟

تعيش الرياضة الجزائرية عموما وكرة القدم على الخصوص واحدة من أسوأ وأضعف الفترات، وذلك بسبب ما يحدث من خلافات، وصراعات بين الذين يحكمون ويسيرون هذا القطاع، وبين مسؤولي مختلف الأندية والرابطات، دون أن يتحرك أصحاب القرار، تاركين المجال لمافيا الرياضة، وكم هم كثيرون، يتخذون قرارات وفق مصالحهم الشخصية، ولا يعيرون أدني اهتمام لميثاق الرياضة الذي داس عليه من خولت لهم أنفسهم الحديث باسم الشعب، وهم في حقيقة الأمر لا يمثلون إلا أنفسهم، ومن يتواطأون معهم، لأنه في حقيقة الأمر، الرياضة أخلاق ومبادئ، شعارات حفظناها على ظهر قلب، ممن غرسوا، فينا حب الوطن والدفاع عنه، مهما كلفنا الأمر.

عندما تصبح جمعياتنا العامة، مسرحا للسب والشتم، والجهوية، وتبادل التهم، دون أن تتحرك السلطات العمومية لوقف المهازل، فعلينا أن نقرأ السلام على الرياضة الجزائرية التي تتراجع إلى الوراء بشكل ملف للانتباه، فعندما تتدخل الوزارة بطريقة أو بأخرى لفرض رئيس اتحادية، أو عضو غير شرعي، وتهدد المسؤولين بمعاقبتهم إن خالفوا أوامرها، فلا جدوى من انتظار "تشريف الألوان الوطنية"، فعندما يقدم صاحب القرار على تنحية من يمثلون الجزائر في الهيئات الدولية، ودون سبب، تاركين المجال لأشقائنا خلافتنا دوليا.

فهل يعلم الذي يكيد هذه المكائد، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عمل كل ما في وسعه في عهدته الأولى على إعادة مكانة الجزائر على الصعيد الدولي، حيث زار العديد من الدول، حتى تمكن من إزالة صورة العشرية السوداء من أذهان المجتمع الدولي، وشجع الجزائريين على الانضمام إلى الهيئات الدولية، غير أننا في الوقت الحالي، نعمل المستحيل على إقالة وطرد من يمثلوننا في الهيئات الدولية، وكم هم عديدون، فلا أدري إن كان ذلك تصفية حسابات، أم عقلية ضيقة، لأن الجزائري بطبعه يدافع عن ابن بلده في الخارج حتى و إن كان خصما لدودا له في الداخل.

لم أجد أي تفسير لتصريحات المسؤولين عن الرياضة في الجزائر، خاصة أولئك الذين يتحدثون عن الرشوة، وبيع اللقاءات دون معاقبتهم، والاستماع إليهم، ولوقف هذه الظاهرة التي أصبحت ماركة مسجلة، يعتمد عليها رؤساء الأندية لتبرير فشلهم أمام أنصارهم، وسلطاتهم المحلية، فلا يحق لنا كما يقال أن "نغطي الشمس بالغربال"، فالكل يبيع والكل يشتري، ولا أحد دق ناقوس الخطر، فلا داعي لمنح أموال كبيرة للاعبين لا يقدمون شيئا لكرتنا، لأننا لا نعتمد عليهم أبدا في منتخبنا الوطني مادام أنه مستقدم من بلدان تعتمد على الاحتراف الحقيقي، وليس الانحراف الذي أصبح الجميع طرفا فيه.

أتمنى لو ننهض يوما على قرار يهز الرياضة الجزائرية، كالإعلان عن موسم كروي أبيض، أو الزج في السجن بالذين يتلاعبون بمشاعر الجزائريين، أو تسقيف أجور اللاعبين، أو إحالة كل رؤساء الأندية وبعض المسؤولين على التقاعد، ومنح الفرصة لخريجي الجامعات... أحلام يصعب تحقيقها في محيط رياضي متعفن.

*نقلا عن الشروق الجزائرية