ضبط المنتخب

من الصعب جدا إجراء العديد من التغييرات على صعيد قائمة الأبيض في الوقت الحالي، لذلك فضل باوزا مواصلة العمل بذات العناصر، على أن تحدث المتغيرات تباعاً.

لكن بالرغم من ذلك فالمجاملات ما زالت موجودة في القائمة، هناك أسماء لم تقدم أي شيء مع أنديتها، وأخرى كانت حلقة الضعف، وتواجدت لأن باوزا يسعى للاستفادة والحفاظ على تفاهم المجموعة التي لعبت بشكل طويل مع بعضها البعض.

كل ما نأمله من الأرجنتيني أن يفرض شخصيته مع ضبط اللاعبين وتطوير عقليتهم الاحترافية مع المنتخب، لأننا لم ننس حتى الآن مرارة الأداء قبل النتيجة في مباراتي اليابان وأستراليا، على أن يعلم اللاعبون أن تواجدهم في القائمة مرتبط بتطور مستوياتهم وليس بأسمائهم، وأن الأفضل هو من يستحق التواجد.

سهو الظهيرين وأخطاء الدفاع والتكتيك المعروف للمنتخب، يتطلب تدخلا عاجلا من باوزا، ونأمل أن يستفيد من أخطاء تجربته مع التانجو الذي استقبل 14 هدفا وأحرز 15 ويتواجد في منتصف ترتيب التصفيات المونديالية.

إعادة ثقة الجماهير بلاعبي المنتخب مطلب رئيسي في المرحلة المقبلة، وذلك سيكون بالأداء والقتال وتقديم أقصى مجهود في المباريات الثلاث المتبقية.

ما فعله إسماعيل مطر وقطع إجازته وعودته من أوروبا إلى دبي للمنتخب فورا، يعد درساً مجانياً من القائد للاعبين على أن المنتخب أهم من كل شيء، ولا صوت يعلو فوق الأبيض.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية