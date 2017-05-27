مانشستر سيتي يغربل.. موناكو يكسب!

نشط مانشستر سيتي أسرع وأكثر من أي ناد آخر في التحضير للموسم المقبل من خلال إعلانه رسمياً عدم تجديد عقود عدد من عواجيزه وهم الحارس الأرجنتيني كاباييرو (35 عاماً) والظهيران الفرنسيان سانيا (34 عاماً) وكليشي (31 عاماً) والظهير الأرجنتيني زاباليتا (32 عاماً) والجناح الإسباني نافاس (31 عاماً) علماً بأن عقد لاعب الوسط العاجي يايا توريه (34 عاماً) يلفظ أنفاسه.. وأعلن النادي أيضاً أنه لن يعيد الى صفوفه قلب الدفاع الفرنسي مانغالا الذي لعب الموسم الماضي مع فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة مع إستعداده لبيعه بنحو 20 مليوناً علماً بأنه ضمه من بورتو صيف 2014 مقابل 53 مليوناً.

في المقابل ضم السيتي الجناح البرتغالي فرناندو سيلفا (22 عاماً) من موناكو قبل ساعات قليلة مقابل 50 مليون يورو مع 20 مليوناً كمكافآت محتملة على ضوء عدد المباريات التي سيخوضها والأهداف التي سيسجلها.. موناكو استعار برناردو سيلفا من بنفيكا صيف 2014 واشترى عقده في يناير 2015 مقابل 15 مليوناً، بمعنى أنه ربح 35 مليوناً من بيعه للقطب الإنكليزي.

وبات موناكو واحداً من أكثر الأندية العالمية ربحاً من خلال بيع لاعبيه.. المهاجم الفرنسي مارسيال جاء من ليون صيف 2013 مقابل 5 ملايين يورو، ثم ترك موناكو صيف 2015 الى مانشستر يونايتد مقابل 50 مليوناً مع مكافآت محتملة تصل الى 30 مليوناً.. وحتى اليوم حصل موناكو على 20 ملايين من هذه المكافآت ليصبح ربحه من الصفقة 55 مليون يورو.

كذلك جاء الكولومبي خاميس رودريغيز الى موناكو صيف 2013 مقابل 45 مليون يورو ثم تخلى عنه بعد مونديال 2014 لريال مدريد مقابل 75 مليوناً، ليربح من الصفقة 30 مليوناً.

وضم موناكو لاعب الوسط الفرنسي كوندوغبيا من اشبيلية صيف 2013 مقابل 20 مليون يورو وباعه بعد سنتين للإنتر مقابل 36 مليوناً ليربح بالتالي 16 مليوناً.

وهناك إغراءات متعددة لموناكو حتى يتخلى عن أكثر من لاعب خلال الصيف.. وفضلاً عن برناردو سيلفا هناك باكايوكو (قيمته 40 مليوناً) وليمار (45) ومندي (35) وكذلك أمبابيه، وقيمة هذا الأخير تناهز ال100 مليون يورو.

صار موناكو استاذ في فن الإستثمار.. وفي تقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الأسبوع الماضي أي مع نهاية بطولة فرنسا، فإن موناكو أنفق 18,5 مليون يورو في 2011-2012 و21 مليوناً في 2012-2013 و156 مليوناً في 2013-2014 وأنفق 47 مليوناً وباع ب50 مليوناً في 2014-2015 ثم باع ب82 مليوناً في 2015-2016 وأنفق 35 مليوناً في 2016-2017.

هذا يعني أن حجم الإنفاق الإجمالي لموناكو في المواسم الستة وحتى قبل صفقة برنادو سيلفا "الإيجابية" بلغ نحو 100 مليون يورو.. وفي المقابل، فإن باريس سان جرمان أنفق خلال الفترة ذاتها من 2011-2012 الى 2016-2017 ما يساوي 577 مليون يورو.

إحصائية لافتة بكل تأكيد.

*نقلاً عن ستاد الدوحة القطرية