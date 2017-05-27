ملخص الأسبوع

** في منتدى "مغردون" قدم النجم الكبير ماجد عبد الله التهنئة للهلال بفوزه بالدوري والكأس..

** وقال النجم الكبير سامي الجابر موجهًا كلامه لماجد: "أنت زميلي وقدوتي"..

** رسالتان لنبذ التعصب "لمن يريد أن يفهم ويتعلم"..

** عاد التونسي جميل بلقاسم لتدريب نادٍ سعودي جديد "الوحدة"، وكذلك عاد الروماني جالكا لتدريب نادٍ سعودي جديد "الفيحاء"..

** أتمنى للمدربين التوفيق.. لكنني أكرر ذات السؤال: لماذا تحرص إدارات الأندية السعودية على "تكرار" ذات الوجوه التدريبية؟

** ألا يوجد مدربون غيرهم يقدمون إضافة "فنية" جديدة، أم أن الأندية لا تريد عناء البحث؟

** جاء الإنجليزي مارك كلاتنبيرج لتطوير الحكام السعوديين، وليس "ليزاحمهم" في قيادة المباريات..

** سيقود مارك 26 مباراة الموسم المقبل، وهو "كبشر" معرض للخطأ، وهذا سيصنع شيئًا من "عدم الثقة" بينه وبين إدارات الأندية..

** بل كيف سيتقبل منه الحكام السعوديون التوجيه والانتقاد وهو "مثلهم" يخطئ.. بل ربما يواجهونه بأخطائه..

** على اتحاد الكرة أن يعيد النظر في "قرار" قيادة كلاتنبيرج للمباريات.

** كرسي رئاسة النادي في النصر والأهلي دخل ضبابية، قد لا تخدم الناديين ما لم يسارع "كبار الناديين" لسرعة إزالة الضبابية وحسم الأمور..

** في النصر حسم الأمير فيصل بن تركي "قولًا" الأمر وأعلن استمراره لإكمال فترته القانونية، ليتبقى إكمال الأمر "فعلًا" من خلال عمل إيجابي..

** ربما الوضع في الأهلي أكثر اطمئنانًا بوجود الأمير خالد بن عبد الله "الممسك" بأمور النادي، والقادر على توفير كل ما يلزم للرئيس القادم "أيًا كان"، بينما الوضع عكس ذلك تمامًا لعدم اتفاق النصراويين أو "قبولهم" بكبير يجمعهم..

** إعادة "أو إبعاد" نايف هزازي من معسكر المنتخب السعودي في فرانكفورت أثار الكثير من الأسئلة..

** الجماهير السعودية تبحث عن حقيقة وضع مهاجم المنتخب، خاصة أنه لاعب محترف من حق ناديه "أو أي أندية ترغب في التعاقد معه" أن تعلم حقيقة وضعه الصحي، إذا كان بالفعل قد تم إبعاده بسبب عارض صحي..

** وطالما أن الحديث عن الوضع "الصحي" للنجم نايف هزازي؛ فأستغرب الإهمال "الإعلامي" الواضح للوضع "الصحي" لمحمد كنو الذي نريد "جميعًا" الاطمئنان على حالته الصحية..

** ينتظر الرائديون بل كل عاشق لكرة القدم، أن يكون بديل ناصيف البياوي لا يقل كفاءة عنه من أجل المحافظة، بل مواصلة ذات العمل المتميز الذي قدمه البياوي، وبالتأكيد لم يكن ذلك ليتحقق لولا الدعم الكبير لإدارة الرائد برئاسة عبد العزيز التويجري..

** على فهد المرداسي وبقية الطاقم التحكيمي السعودي، كشف حقيقة ما حدث حيال قيمة تأشيرات السفر لروسيا..

** ليس من المنطق أن تكون خزينة اتحاد الكرة خاوية حتى من 5000 ريال..

** علينا أن نسمع بكل وضوح حقيقة الموقف من المرداسي، وكذلك رأي اتحاد الكرة..



*نقلاً عن الرياضية السعودية

