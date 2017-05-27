هروب كوليبالى

من المسئول عن هروب المحترف الايفوارى كوليبالى لاعب النادى الأهلى إلى لندن دون أن يخبر أحدا بسفره إلى الخارج! ربما هذا السؤال مازال فى ذهن جماهير الأهلى الغفيرة فى ظل أن سفره جاء فى وقت حساس للغاية حيث يخوض الأهلى مباراة حاسمة فى الدورى بعد غد (الاثنين) أمام المقاصة وفى الوقت نفسه يستعد الفريق لخوض منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى باستاد الجيش ببرج العرب وهو ما يحرم اللاعب من المشاركة فى المباراتين حال عودته فى أى وقت للقاهرة.

كوليبالى لم يسافر فجأة فقد خطط للهرب مع مدير أعماله منذ رحلة الأهلى الإفريقية إلى الكاميرون لمواجهة القطن وتلك هى مشكلة الجهاز الإدارى للأهلى بقيادة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لأن كوليبالى يمتلك جوازى سفر أحدهما ايفوارى والآخر إيطالى والأول مع الأهلى أما الجواز الثانى فمع اللاعب وهذا ما قاله الاهلى واشك فى ذلك لانه سافر بالجواز الايفورى وتلك المشكلة يتحملها سيد عبدالحفيظ وهو ما جعل مجلس إدارة الأهلى يطلب تقريرا مفصلا من عبدالحفيظ عن تلك الواقعة.

قضية هروب اللاعبين الأجانب ليست الأولى فى الأهلى فقد فعلها من قبل المحترف الغانى جون أنطوى ووقعت عليه عقوبة مالية كبيرة ولم يتعلم الأهلى من هذا الدرس وهروب كوليبالى إلى لندن فى وقت حساس للغاية من عمر المسابقة ومباراة مصيرية تجمعه أمام المقاصة.. فمن المسئول، أعتقد الجهاز الإدارى للأهلى ويجب أن يتخذ مجلس إدارة النادى موقفا حازما حتى لا تتكرر تلك الواقعة.

< المنتخب الوطنى يستعد لخوض منافسات الجولة الأولى من نهائيات كأس الأمم الافريقية التى ستقام بالكاميرون 2019 حيث من المنتظر أن يتجمع الفراعنة فى بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل استعدادا للسفر الى تونس لخوض المباراة حيث تعتبر تلك التصفيات هى الاصعب فى تاريخ بطولات الكاف ويعلم كوبر جيدا تلك المعلومة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية