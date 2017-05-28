جماهيرية السوبر

نالت التجربة الأولى لإقامة السوبر الإماراتي في جمهورية مصر العربية بين الأهلي والجزيرة استحسان المتابعين برغم الأخطاء التي حدثت، باعتبارها وليدة لأول تجربة.

لكن استغلال هذا الحدث خارجياً مهم جداً من الناحية التسويقية للكرة الإماراتية التي باتت محل أنظار العالم وحديث الجميع، عبر استضافة مختلف البطولات العالمية في شتى الألعاب الرياضية.

نحن بحاجة إلى نقل الكرة الإماراتية إلى العالم أجمع، وعلينا الاستفادة من إيجابيات وسلبيات تجربة مصر، وأن يكون الاختيار في المرة القادمة لجهة تشهد وجود عدد كبير من الجماهير الإماراتية في فترة الصيف.

جميعنا تابعنا الجماهيرية الضخمة التي شهدها السوبر السعودي في لندن، وتابعنا أيضاً الأجواء الجماهيرية المميزة التي جعلت الصحافة الأوروبية تسلط الضوء على السوبر، والآن سيتحول هذا الصخب صوب أبوظبي التي ستكون موعودة بكلاسيكو الهلال والاتحاد.

ونحن أيضاً نمتلك فرصة للاستفادة من ديربي أبوظبي وجماهيرية الفريقين عبر اختيار مكان مناسب ومدروس يراعي الحضور الجماهيري على المستوى الأول، باعتباره نكهة المباراة وجماليتها.

وعلى لجنة دوري المحترفين ألا تنسى الناحية الإعلامية ومدى دورها الكبير في إثراء السوبر المقبل، مع أهمية تحديد الموعد والمكان قبل فترة ليتسنى لهم تقديم المطلوب منهم.

«المحترفين» ما زالت تدرس الملفات المقدمة، كنّا نتمنى عمل استطلاع للجماهير من أجل إبداء أرائهم في اختيار المكان، قبل تحديد الجهة التي ستحتضن السوبر الإماراتي.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية