متداداً لما كتبته عن دمج خمسة أندية في ناديين كأحد أهم الأحداث الصاخبة في رياضة الإمارات، ولأن القرار واكبه سلبيات وإيجابيات أقف اليوم مع صراع قوي جداً أنتجه تكتل عدد من الأندية لإلغاء قرار اتحاد الكرة بتقليص فرق دوري الخليج العربي إلى 12 بدلاً من 14.

وهنا ليست المسألة انتصار اتحاد القدم الإماراتي لقراره ولا هو تأكيد لقوة التكتل، أبداً فالأهم مصلحة الكرة الإماراتية، وإصدار القرارات الناجعة التي تسير بها للأمام، ولا تكون حجر عثرة وتوسع دائرة النقد والتحديات والتصريحات المتشنجة والترصدية.

من جانبي كمحايد، سأصفق كثيراً للاتحاد برئاسة مروان بن غليطة، إذا تراجع عن قرار التقليص متى وُجد أن هذا يخدم الكرة وقيمتها وتواؤم أطرافها بعد دراسة وافية، والحال بالمثل للأندية المتكتلة التي تطالب بإعادة الـ 14 فريقاً بتنازلها عن توجهها متى تبين لها أن التقليص يفيد اللعبة ويحد من سلبيات يُخشى تفاقمها.

والحقيقة الدامغة أن الدوري الإماراتي ارتفع مستواه الموسمين الماضيين وقدم نجوماً جدداً قادوا الأبيض إلى ثالث آسيا في بطولة أستراليا، ويستعد الآن لاستضافة كأس آسيا 2019 ويقاتل لبلوغ مونديال روسيا 2018، ولو عن طريق الملحق بمدرب جديد هو الخبير الأرجنتيني باوزا، الذي تم التعاقد معه قبل أسبوعين.

لذا، فإن تقريب وجهات النظر هو التحدي الأكبر لمجلس اتحاد القدم، والتفاهم على طاولة المستقبل للكرة الإماراتية.

أختم بتهنئة الجميع برمضان الكريم، مبتهلاً للمولى العلي القدير أن نكون جميعاً من المقبولين.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية