إنريكي .. معادلة معقدة

تسع بطولات حققها المدرب لويس إنريكي لبرشلونة من أصل 13 في غضون ثلاثة مواسم فقط، ومع ذلك يطالب الجميع برحيله في معادلة من الصعب فهمها، ولكن في كاتالونيا، حيث ذلك العشق الجنوني والجماهير التي تتنفس كرة القدم وتضحي بكل شي من أجل الشعار الأحمر والأزرق، فإن الوضع مختلف.

فهناك لا يحسبون عدد البطولات التي فاز بها الفريق ولا يتوقفون أمام الأرقام القياسية لأنها أصبحت أمراً اعتيادياً، بل يتوقفون كثيراً أمام عدد البطولات التي خسرها الفريق وفشل في تحقيق لقبها، هكذا تبنى الحسابات هناك في كاتالونيا.

إنريكي الذي ودع برشلونة بالفوز بكأس إسبانيا وحقق العديد من الإنجازات وحطم العديد من الأرقام، كل تلك الإنجازات لم تكن لتشفع له للاستمرار في قيادة الفريق الكاتالوني، ليس لأنه فشل بل لأن طموحات الجماهير لا سقف لها ولا تقف عند حدود معينة.

هكذا هي ثقافة الجماهير في إسبانيا بالتحديد، وهذا الذي كان وراء الشعبية الجارفة لبرشلونة وريال مدريد وسيطرتهما على أندية العالم، وكانت الفلسفة التي يتعامل بها الإسبان سبباً مباشراً في أن تطغى جماهيرية قطبي إسبانيا على جميع الأندية الأخرى، كرة القدم في إسبانيا أصبح لها فلسفة خاصة بعد أن أعاد الإسبان صياغتها، ومعها تزعمت إسبانيا أندية العالم.

كلمة أخيرة

من الذي صنع المجد للآخر الريال وبرشلونة أم رونالدو وميسي؟

*نقلا عن الرؤية الإماراتية