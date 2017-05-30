غياب رمانة الميزان

كانت أكبر النقاط السلبية في الموسم المنصرم غياب لاعب الارتكاز الدولي ولاعب العين عامر عبد الرحمن عن مستواه، بسبب الإصابات وعدم جاهزيته.

عامر لم يظهر بالشكل المطلوب والمأمول منه مع الزعيم، بعدما انتقل في ميركاتو الصيف الماضي إلى قلعة العين من السماوي، لم يلعب سوى 19 مباراة بمعدل 1281 دقيقة في مختلف بطولات الموسم وهو رقم سيئ للغاية.

اللاعب بحاجة إلى وقفة حقيقية من الجميع في نادي العين والمنتخب الأول، وعلى المدرب زوران ماميتش العمل أيضاً لإعادة عامر عبد الرحمن، اللاعب عليه مراجعة نفسه والعمل دوماً على إبعاد نفسه عن الإصابات بمزيد من الثقافة الطبية الرياضية.

عامر افتقد عامل الراحة في السنوات الماضية، بعدما كان ينتقل من السماوي إلى الأبيض، وقبلها أيضاً ما بين المنتخب الأول والأولمبي، مواسم كثيرة توالت كان لا يرتاح فيها اللاعب أبدا، وهو ذكرني بما حدث مع عبد السلام جمعة سابقاً.

حظه السيئ أن الإصابات ضربته مع انتقاله للزعيم، في موسمه الأول الذي كانت تنتظر الجماهير منه الكثير مع عموري.

فقدنا الكثير من الأسماء في الفترة الماضية، بسبب الإصابات وبالتالي ابتعادهم عن مستواهم، بعدما كانوا أحد العناصر المهمة في الأولمبي مع مهدي علي، لكننا لا نريد أن نفقد عامر عبد الرحمن، الآن هو بحاجة إلى عدة أشهر للعودة من إصابته الحالية، ونأمل أن يعود عامر الذي نعرفه في الموسم الجديد.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية