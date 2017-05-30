منتخب المجاملات يتأهل!!

ممتع ذلك المنتخب الشاب الذي يدافع لاعبوه عن شعار المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم بكوريا الجنوبية، أثبت في مواجهاته الأخيرة أنه يملك مواهب رائعة يقودهم مدرب وطني ذكي، مخلص وطموح لم تكن الظروف المتراكمة عائقا أمام تحقيق الهدف الأول وهو بلوغ دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخ السعودية بهذه البطولة.

التأخر بهدف تكرر في أكثر مناسبة، والعودة بعد التأخر تكشف تفوقا فنيا وقدرة على مواكبة مجريات المباريات والتعامل مع متغيراتها، وقراءة المنافسين واستخراج كل ما هو ممكن من إمكانيات الأسماء المتوافرة.

منتخب الشباب عانى كثيرا من الإصابات قبل وأثناء البطولة، بلغت مشاكله درجة افتقاد لاعبين مهمين في مركز واحد، وعلى الصعيد الفني لم يجد المدرب سعد الشهري الدعم الكافي من الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونأمل أن تتغير النظرة لهذا الفريق الرائع الذي ضحى لاعبوه بأشياء كثيرة من أجل منتخب بلادهم، وأمامهم مهمة وطموح أكبر غدا لتقديم أداء قوي منذ البداية خلاف مباريات سابقة يبدأها متراجعا فاقدا للثقة قبل أن يرتب اللاعبون أوراقهم.

رأسية المدافع البطل العمري الأخيرة في مرمى أميركا كانت مثيرة في شكلها، والهدف الذي قاد المنتخب لتجاوز الدور التمهيدي، أظن أن الروح العالية التي يلعب بها المنتخب الشاب والحضور الفني والتكتيكي يكشف عن جهد كبير للجهاز الإداري بقيادة نايف قاضي، والفني بقيادة سعد الشهري، فضلا عن مواهب مبشرة بمستقبل مشرق، الملاحظ أن هناك من حكم على المنتخب بالفشل الذريع فقط بالنظر لخسارته المواجهة الافتتاحية أمام السنغال، وكان الهجوم مركزا على القائمين على المنتخب، وعدم وجود مواهب، وهناك من لام الأندية على مخرجاتها وأنها سبب تدني المنتخبات الوطنية لضعف الاهتمام بالفرق السنية، والحكم المتعجل في عالم الكرة سلبا أو إيجابا عادة ما يكون مبنيا على عاطفة، أظن أن المنتخبات السنية هي منتج جيد في ظل تواضع البطولات والمنافسات، التي تقام على مستوى الناشئين والشباب والأولمبي، معظم البطولات السنية التنافس فيها بين فريقين اثنين فقط.

بعد الخسارة من السنغال كان الهجوم عنيفا على المنتخب الشاب، وعلى المدرب الشهري، اتهم بمجاملة لاعبين بحجة أنهم نصراويون هم في الختام من كانوا وراء التأهل!!.

الخسارة من السنغال كانت مؤلمة، لكن التعويض يبدأ من رفع المعنويات، وعدم ترك مساحات لدخول الإحباط في نفوس منسوبي المنتخب، كلنا نحب المنتخب، ونأمل أن يذهب لأبعد من هذا الدور، المهم أن ندعم القائمين عليه واللاعبين الرائعين، ونطالب اتحاد القدم باهتمام أكبر.

*نقلا عن الرياض السعودية