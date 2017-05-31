الزعيم يصنع فجراً جديداً

عندما خسر العين بهدف واحد في مباراة الذهاب من الاستقلال الإيراني في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، لم يفقد محبو الزعيم الأمل، لأنهم يدركون أن فريقهم قادر على الرد وأخذ زمام المبادرة وإكمال المسيرة الآسيوية.

ليس من طبيعة فريق العين أن يرفع الراية البيضاء نتيجة خسارة مباراة، فالخسارة تحوله إلى ثائر لا يهدأ حتى يبلغ هدفه، وهذا ما فعله عندما واجه الاستقلال في لقاء الإياب، حيث سجل ستة أهداف جميلة لا يمكن لتاريخ اللعبة الشعبية أن ينساها.

ثار الزعيم واستخدم أسلحته المدمرة تحت قيادة الجنرال عموري ليروي ظمأ الموسم المحلي وليخبر آسيا كلها بأن العين بألف خير وبصحة تامة والرؤية لديه واضحة تماماً.

هزة أرضية للاستقلال الإيراني بدرجة 6 على مقياس الزعيم، لا يمكن له نسيانها أو حذفها من سجله وتاريخه.

لم تنته المهمة بعد، بل أصبحت المسؤولية مضاعفة وعلى فريق العين أن يدرك أن المرحلة المقبلة أصعب وعليه أن يديم أسلحته وذخيرته حتى يجتاز دور الثمانية بنجاح.

من حق الجماهير الإماراتية أن تفخر بفريق شجاع لا يهاب الملاحم العظيمة، بل يصنعها ويخوض غمارها من دون خوف أو تردد.

العين يصنع فجراً جديداً للكرة الإماراتية بسداسية في مرمى فريق كان يوماً ما مرعباً.

كل عام وأنت زعيم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية