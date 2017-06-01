السداسية التأديبية

«برافو» نجوم الزعيم العيناوي، أجدتم على أكمل وجه في تلقين الفريق الإيراني الرد الأمثل والدرس الأقوى بسداسية أمتعتم بها أنصاركم في المدرجات وأمام الشاشات كأجمل ختام للموسم مطرز بالتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا.

فريق «يبرّد الكبد» عبارة رددها كثيرون فرحاً بالسداسية كرد فعل على استفزازات الإيرانيين مع الفرق الخليجية وآخرها مباراتي الذهاب في دور الـ 16 في طهران مع العين الإماراتي ولخويا القطري غير آبهين بأحد في ظل خنوع الاتحاد الآسيوي الميؤوس منه تجاه مواقف الإيرانيين.

ورغم أن النتيجة كافية للتغني بها، إلا أن الفرحة الكبيرة بالهدف السادس بقدم المبدع ناصر الشمراني والعناق الحار بين اللاعبين والابتهاج الجماهيري عوامل تعزز مستوى التحدي والإخلاص والرغبة الجامحة في بلوغ القمة.

العين في مباراة الذهاب «خارج أرضه» كان الأفضل فنياً وخسر بركلة جزاء غريبة، ولم يتجاوب لاعبوه مع الاستفزازات المعتادة، فجاء الرد في ليلة رمضانية بنصف درزن وبأداء جذاب وتفوق مطلق باعتراف مدرب الفريق الضيف في المؤتمر الصحافي.

«ختامها مسك» لعمل أفضل في فترة الصيف تأهباً لدور الثمانية والموسم الجديد، بعد أن تأقلم المدرب زوران مع بيئة العمل التي بحث عنها، ووداعية جميلة للزلزال ناصر الشمراني الذي سجل 11 هدفاً منذ أن انتقل في الفترة الشتوية ختمها بصك السداسية بعد أن غاب عن مباراة الذهاب، مبرهناً أنه مهاجم ذهبي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية